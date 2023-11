I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola hanno arrestato un 32enne, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, accusato di tentata rapina impropria

E’ successo verso le ore 17.45 circa di sabato scorso, all’interno del supermercato Conad di Imola, quando un 32enne, dopo essersi aggirato tra le corsie con fare sospetto, interessato più a capire quale fosse il punto con meno personale, oltre che all’acquisto della merce, si è avvicinato al bancone del frigorifero ed ha prelevato prodotti alimentari sottovuoto, per un totale complessivamente pari a euro 90 circa, occultandoli all’interno dello zaino.

Per non destare sospetto, l’uomo si è avvicinato alle casse e, una volta pagata una sola bottiglia di acqua, si è diretto velocemente verso le porte automatiche, nel tentativo di uscire. Raggiunto e bloccato da un dipendente del supermercato, il quale lo ha seguito per tutto il tempo trascorso all’interno dello stesso, ne è nata una breve colluttazione tra i due.

Il 32enne nella circostanza ha cercato in tutti i modi di andar via, infatti in un primo momento ha chiesto di poter lasciare la merce asportata e, successivamente, ha cercato di ruotare il braccio del dipendente che lo teneva fermo, tutto nel tentativo di scappare via.

Raggiunto dai militari, preventivamente allertati e arrivati velocemente sul posto, l’uomo è stato messo in sicurezza, mentre la merce è stata sequestrata e restituita all’avente diritto.

L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.