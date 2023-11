Il negozio di libri di Francesca Pilotti diventa anche una bottiglieria grazie alla sezione vini curata dalla sommelier Raffaella Melotti

«Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia, un buon libro, un buon amico.»: le parole di Molière diventano realtà nel negozio di libri di Francesca Pilotti che diventa anche una bottiglieria con una selezione di vini da vitigni autoctoni, artigiani e sinceri, curata dalla sommelier Raffaella Melotti.

Cos’hanno in comune un libro e un vino? Molto più di quanto si pensi. Entrambi elevano l’anima e i pensieri, “bagnano” la mente e la rendono agile e spontanea. Favoriscono il relax e solleticano lo svago, risvegliando i sensi. Possono alleviare le inquietudini, emozionare e addolorare. Sia i libri che i vini, inoltre, permettono la narrazione, la conoscenza e la scoperta.

A Sasso Marconi, la libreria “Il giardino segreto di Francesca Pilotti” di Via Porrettana 509 unirà questi due piaceri trasformandosi in un luogo unico nel suo genere, un rifugio per l’anima e il palato. Gli scaffali ordinati con amore da Francesca, infatti, dal 2 dicembre ospiteranno anche una selezione di vini artigianali e autentici curata e gestita dalla sommelier Raffaella Melotti. La proposta si basa su una filosofia chiara: proporre esclusivamente vini da vitigni autoctoni, ottenuti da lavorazioni biologiche e biodinamiche.

«Quando ascolto “Alba Chiara” penso che Vasco l’abbia scritta per me…Sì, io cammino per strada coi libri di scuola, romanzi, manuali, thriller, saggi, albi…insomma va bene tutto basta che si legga – afferma Francesca Pilotti per spiegare il suo amore per pagine che raccontano storie di mondi più o meno lontani, avventure e personaggi che diventano amici – Ho un’attrazione incontrollata per i libri, tanto che poi a un certo punto della vita ho deciso di farlo diventare il mio lavoro…. Il Giardino Segreto è il mio sogno e sono la libraia più ottimista che ci sia in circolazione.»

Con la stessa attenzione dedicata ai libri, Raffaella Melotti sceglierà le bottiglie della prima “libreria-bottiglieria” della provincia bolognese. Una cernita di etichette che ripercorrono i territori più vocati e le persone più appassionate, seguendo un percorso filologico che da Mario Soldati prosegue con Luigi Veronelli e Gianni Brera. Il tutto rivisto con gli occhi di oggi e le nuove dinamiche produttive.

«Il giardino segreto proporrà bottiglie italiane solo da produzioni di nicchia e tracciabili, in cui la mano del vignaiolo e la sola tecnica fanno la differenza. – spiega Raffaella – È stato molto stimolante individuare referenze legate ad una filosofia di salvaguardia del paesaggio e nate dalla volontà di assecondare la natura e il suo sviluppo, senza utilizzare concimi di sintesi. Ogni vino racconterà una storia: sull’andamento dell’annata, sul suolo da cui nasce, sullo stile e sulla scelta seguita dal produttore, custode di quel territorio. Con questo progetto accolto con entusiasmo da Francesca Pilotti, mi farebbe piacere condividere la gioia che mi regala il vino e che possono dare questi vini nati dalla terra per la terra. La mia regola è bere con cura, nelle quantità giuste, per un viaggio nel calice attraverso il gusto e il piacere dei vitigni italiani.»

Il vino come racconto, quindi, e i libri la chiave per aprire porte verso mondi senza confini. Nel Giardino segreto si potranno scoprire il capettrone, la fogarina, l’alionza, il verdiso, e tanto altro ancora, passando dai vini rifermentati fino agli spumanti e anche una piccola selezione di vini speciali ed amari.

Il 2 dicembre, alle ore 17.30 a Sasso Marconi (via Porrettana 509), Francesca e Raffaella presenteranno al pubblico il loro progetto con una degustazione. Ovviamente autentica!