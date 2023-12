Presentato il percorso partecipato per definire le attività per il 2024/2026

Nei giorni scorsi, nella Sala BCC Città & Cultura di Imola si è svolto l’evento Verso il Laboratorio Aperto, un incontro di presentazione del progetto Laboratorio Aperto del Nuovo Circondario Imolese 2024-26, che fungerà da punto di incontro per le aziende, i giovani e i cittadini sui temi dell’innovazione digitale.

Questo primo appuntamento è stato un’occasione per riflettere sui trend e le prospettive in tema di digitalizzazione e innovazione tecnologica e sulle competenze necessarie nel futuro prossimo.

Giulia Bassani, Project Manager di Nomisma, ha delineato i principali trend dell’innovazione digitale, con particolare riferimento all’accelerazione digitale post pandemica, e ha evidenziato tutte le potenzialità dello sviluppo dell’intelligenza artificiale nel campo industriale, domestico e urbano (smart cities).

Loretta Chiusoli, Group Chief HR and Organization Officer di BOOM, ha concentrato il proprio intervento sulle competenze professionali che le innovazioni digitali porteranno nel futuro, evidenziando come a subirne maggiormente gli effetti potrebbero essere quelle intellettuali piuttosto che quelle manuali e ha, allo stesso tempo, mostrato come l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale potranno portare benefici importanti nell’ambito industriale, agricolo e pubblico.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato che cosa sarà il Laboratorio Aperto del Nuovo Circondario Imolese. Nello specifico, Sergio Maccagnani, il Direttore del Nuovo Circondario Imolese, ha evidenziato come le attività, che partiranno a primavera 2024, si concentreranno nell’ex Zoo Aquario di Imola (nuovo Centro Adriano Olivelli), nel BOOM-KNOWLEDGE HUB di Castel San Pietro Terme e nell’Autodromo di Imola (che ospiterà una conference annuale con ospiti di rilievo nazionale).

Infine, è stato presentato da parte di Rodolfo Tommaselli di Demetra il percorso di coinvolgimento dei principali stakeholders del territorio del Nuovo Circondario Imolese, che verrà attivato nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, per co-progettare le attività del Laboratorio Aperto che si svilupperanno appunto fra la primavera 2024 ed il 2026.

Secondo il presidente del Nuovo Circondario Marco Panieri, il sindaco delegato allo sviluppo economico Fausto Tinti e l’assessore di Imola allo sviluppo Pierangelo Raffini: “Il progetto del Laboratorio Aperto, inserito nei 12 progetti ATUSS del Nuovo Circondario Imolese, consentirà di completare l’eco-sistema dell’innovazione digitale sul territorio, che nel 2024 vedrà anche l’attivazione dei Punti di facilitazione Digitale, rivolti alle categorie più fragili della popolazione; di attuare sul territorio il progetto “Case delle Tecnologie Emergenti”, in accordo con la Città metropolitana di Bologna e di proseguire gli interventi nell’ex Osservanza, dove nel 2025/26 verranno completati i lavori di un padiglione completamente dedicato a spazi di co-working e all’insediamento di nuove start up. Quello del Laboratorio Aperto rappresenta una grande opportunità per offrire attività, servizi e formazione agli adolescenti (in orari extrascolastici) ma anche ai lavoratori delle PMI e della PA del territorio. Per questo, riteniamo fondamentale avviare un percorso partecipato per raccogliere pareri e suggerimenti da parte degli stakeholders del territorio e da parte di tutta la comunità attraverso una survey on line (sondaggio on line) che verrà lanciata entro il 7 dicembre”.