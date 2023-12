Nei giorni scorsi al quartiere Savena, in via Genova, è stato inaugurato il parco giochi inclusivo al giardino Europa Unita, il primo a Bologna

L’area gioco esistente è stata integrata con attrezzature pensate per essere fruite da bambine e bambini con vari tipi di disabilità (visiva, motoria, intellettiva). Nello specifico sono state installate: un’altalena mista con doppia seduta e seduta a cestone; due trampolini elastici e un gioco a molla fruibili anche da utenti in sedia a rotelle; un villaggio di casette con pannelli ludici a livello del terreno; una teleferica; una giostra a rotazione; un tunnel gattonabile.

Le attrezzature sono state posate su pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera, utilizzando come scelte cromatiche il giallo ed il blu, colori che favoriscono il gioco anche a persone ipovedenti. I vialetti di accesso e quelli interni sono stati realizzati in calcestruzzo drenante, ideale per il transito in sedia a rotelle.

L’intervento è stato realizzato mediante il Fondo Inclusione delle persone con disabilità messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna per un importo di circa 195mila euro lordi.

Il Comune con risorse interne ha invece provveduto all’installazione degli arredi a servizio dell’area, ovvero un tavolo inclusivo e alcune panchine. Infine sono stati piantumati alcuni alberi lungo il camminamento per ombreggiare l’area.