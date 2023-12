Morgese, segretario Emilia-Romagna: “Mi chiedo il perchè della necessità di un atto del genere”

“Da sindacalista mi chiedo perché l’arma ha sentito la necessità di pubblicizzare una circolare interna? Per rispondere a chi? Siamo addirittura arrivati a stravolgere e piegare alla circolare, una norma legislativa che non ha attinenza alcuna con la polizia giudiziaria, la presenza qualificata (art. 63 legge 121/81)” – commenta Giovanni Morgese, segretario NSC dell’Emilia-Romagna.

Prosegue Morgese: “Insomma una “miserabile” manciata di euro (credo 5) per essere prontamente reperibili nelle 24 ore per scopi diversi da quanto prevede la legge. Orbene bastava invece proporre al governo che asseritamente è pro forze di polizia, di valutare l’immediata introduzione, per le Forze del’Ordine, inclusi i Carabinieri, di “un’indennità di chiamata” adeguatamente retribuita, connessa alle esigenze d’interventi operativi per ragioni di polizia giudiziaria, che attualmente è inesistente”.

Una reperibilità per eccezionali necessità giudiziarie’ strutturata e”appropriatamente remunerata” rispetto al disagio e ai vincoli comportati al Personale, eliminerebbe di fatto l’emanazione di comportamenti e azioni “travalicanti” e al quotidiana emanazione di ordini potenzialmente distorti, che costringono il Personale a mantenere una”disponibilità” in forma non dovuta.

“Per semplificare e collaborare nella forma ritenuta migliore, basterebbe prevedessero quanto già previsto dall’ art. 7 del contratto collettivo nazionale per li pubblico impiego che potrebbe essere di ottima ispirazione al governo” – conclude Morgese.