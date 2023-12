I due cartelloni sono posizionati uno per direzione di marcia, alcuni chilometri prima di entrare nel territorio comunale

“Prosegue la stretta collaborazione fra il Comune di Imola e Autostrade per l’Italia S.p.A., in particolare dopo il percorso condiviso che ci ha visto lavorare in sinergia gli Enti per accompagnare le famiglie interessate dagli espropri per la costruzione della quarta corsia dell’autostrada” fa sapere il sindaco Marco Panieri.

In attesa della firma definitiva della convenzione di accordo sui 18 milioni di euro per le opere compensative e a seguito dell’evento di formazione per i suoi operatori promosso da Autostrade nel nostro Autodromo, questa volta la sinergia riguarda la promozione del nostro territorio.

“Imola, infatti, aderisce a “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie”, il progetto di Autostrade per l’Italia che promuove il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese – spiega il sindaco Panieri -. L’Autodromo di Imola, con tutta la sua emozione, è presente sull’autostrada A14, con due cartelloni, uno per direzione di marcia verso la nostra città, agli occhi di milioni di automobilisti che ogni anno transitano e che aiuterà a promuovere e consolidare il brand Imola, insieme a quello della Motor Valley e di Terre&Motori”.

I due cartelloni, di 4 metri di base per 3 metri di altezza sono posizionati uno per direzione di marcia, rispettivamente ai punti 022+862 Sud e 062+500 Nord, alcuni chilometri prima di entrare nel territorio imolese.