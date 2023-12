Necessario favorire la consapevolezza e la gestione della salute mentale

Come psicoterapeuta del Nuovo Sindacato Carabinieri ho la responsabilità di fornire supporto psicologico a coloro che, a causa del loro lavoro, possono trovarsi in situazioni stressanti e complesse. Come Cleto Iafrate, che cura l’Osservatorio Suicidi in Divisa, afferma: “Le amministrazioni militari possono mettere sul lastrico un lavoratore, sospendendolo dal servizio e dallo stipendio sulla base di un’accusa che poi potrebbe anche rivelarsi infondata”.

I militari difficilmente chiedono aiuto emotivo anche quando vivono situazioni di disagio e dolore. La prevenzione del suicidio è un obiettivo cruciale. In media tra le persone in divisa avviene un suicidio ogni cinque giorni, anche se il numero effettivo potrebbe essere più alto perché circa il 30% non viene pubblicato su fonti aperte, spesso per la volontà delle famiglie di tenere riservato il fatto. Studi riportano che spesso ci sono segnali verbali della intenzione suicidaria.

Frasi quali “Magari fossi morto”, “A che serve vivere?”, ecc… indicano che la persona ha ambivalenze e che se aiutata in tempo il suicidio può essere evitato. Il primo passo è fornire uno spazio aperto di ascolto per condividere pensieri, sentimenti e preoccupazioni senza timore di giudizio. In particolare è necessario riuscire ad entrare nella condivisione della sofferenza, che il dolore mentale comporta.

Il lavoro con il Nuovo Sindacato Carabinieri si basa sulla promozione di una cultura organizzativa, che favorisca la consapevolezza e la gestione della salute mentale.

(di Francesca Siboni)