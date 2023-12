Fra i progetti finanziati quello a Palazzo Alidosi a Castel del Rio

Sono stati tutti ammessi e finanziati dalla Città metropolitana di Bologna i tre interventi presentati in modo unitario dal Nuovo Circondario Imolese riguardo al programma metropolitano di rigenerazione 2023.

Il progetto presentato dal Nuovo Circondario Imolese dal titolo “La Vallata del Santerno. Insieme per la rigenerazione ambientale e sociale” riguarda la rigenerazione di tre importanti edifici pubblici ubicati all’interno dei Comuni della Vallata del Santerno: Palazzo Alidosi di Castel del Rio, Scuola Mengoni di Fontanelice e Palazzo Manusardi di Casalfiumanese, con l’obiettivo primario di incrementare l’efficientamento energetico.

Posizionatisi nei primi 4 posti della graduatoria, i 3 progetti hanno avuto dalla Città metropolitana di Bologna un finanziamento complessivo di 459.627,79 €, su un costo totale degli interventi che ammonta a 489.627,79. Le rimanenti risorse, pari a 30.000 euro, saranno integrate dai tre Comuni con una quota pari a 10.000 euro ciascuno.

La strategia è strettamente correlata all’attuazione del PAESC approvato dal Nuovo Circondario Imolese (all’obiettivo di diminuire la CO2 prodotta sul territorio) e alle linee guida del PUG circondariale appena assunto. La rigenerazione energetica dei 3 edifici pubblici, caratterizzati da un livello di storicità importante, oltre a rispondere alla finalità ambientale, consentirà di sensibilizzare i privati e le giovani generazioni sull’importanza di perseguire interventi di efficientamento energetico sul patrimonio civile, oltre a favorire una diminuzione delle spese per i consumi energetici da parte delle amministrazioni (oltre il 20% annuo), consentendo di incrementare il livello di servizi erogati nei tre edifici a favore dei cittadini e delle imprese e l’attrattività residenziale e produttiva sul territorio. I tre interventi saranno accompagnati da progetti di valorizzazione, anche multimediale, delle azioni previste e dall’acquisto di biciclette elettriche e di colonnine per la ricarica sui tre Comuni.

Rigenerazione energetica a Palazzo Alidosi di Castel del Rio

L’intervento di rigenerazione energetica prevede il relamping di tutto l’immobile e la sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti con dei corpi illuminanti a LED di ultima generazione, in grado di garantire a parità di flusso luminoso emesso, un considerevole risparmio energetico. L’intervento di efficientamento energetico sui corpi illuminanti esterni ed interni di Palazzo Alidosi consentirà un risparmio annuo del 68.9% pari a 69766 kWh/annui permettendo una riduzione di CO2 immesse in atmosfera e di TEP risparmiati rispettivamente pari a 26860 kg di CO2 e 13,05 TEP.

Gli interventi proposti consentiranno di valorizzare la bellezza storico e architettonica dell’edificio per incrementare la quantità ed il livello di eventi, sia nel periodo estivo nel cortile esterno, sia nel periodo invernale nelle sale interne.

Gli interventi saranno infine completati con la realizzazione di una colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche che sarà posta all’esterno dell’edificio, consentendo, come per i Comuni di Casalfiumanese e di Fontanelice, di potenziare anche l’attrattività turistica attraverso l’ampliamento dell’offerta per i cicloturistici. Costo complessivo intervento: 191.335,78 €. Finanziamento Città Metropolitana: 181.335,78 €