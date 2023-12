Dopo i risultati positivi ottenuti a Dozza e Mordano, anche Imola manda in soffitta la TARI e sceglie la tariffa che tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti

Cominciano oggi, giovedì 7 dicembre, alle 18, al Centro sociale “La Stalla”, gli incontri organizzati dal Comune e da Hera, per illustrare la nuova tariffa puntuale sui rifiuti. Saranno presenti l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, insieme ai tecnici comunali e di Hera, per fornire tutte le informazioni utili e rispondere alle domande dei cittadini.

Dopo il percorso intrapreso con successo dal 2019 dai Comuni di Dozza e Mordano, nel Circondario imolese si allarga, infatti, la platea delle amministrazioni che decidono di mandare in soffitta la TARI e passare alla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) grazie alla quale la bolletta tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti. Dal primo gennaio 2024 la TCP sarà attiva anche a Imola (oltre che a Casalfiumanese e Castel San Pietro Terme).

Il Comune è al lavoro per deliberare gli atti che introducono la TCP con un obiettivo su tutti: incentivare la raccolta differenziata. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro. Il passaggio alla TCP rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per aumentare la raccolta differenziata.

Tutte le informazioni sulla TCP sono in arrivo nelle buchette degli utenti domestici e non domestici di Imola. Alle famiglie e alle attività che non hanno ancora ritirato il kit della nuova raccolta differenziata in queste settimane è previsto l’arrivo via posta anche di un importante promemoria: per accedere alla raccolta rifiuti è infatti necessario possedere il bidoncino per l’indifferenziato (se serviti dal porta a porta) oppure la tessera Hera per i servizi ambientali (se si utilizzano i cassonetti stradali). Il mancato ritiro comporta l’applicazione di una penale, oltre al pagamento degli svuotamenti minimi annui previsti dalla TCP.

Come funziona la Tariffa Corrispettiva Puntuale

La nuova TCP sarà fatturata direttamente da Hera. Come per la TARI, l’importo è calcolato anche in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche). Alle quote relative alla superficie e al nucleo familiare o alla categoria di attività, si aggiungono in bolletta altre due voci: la quota variabile di base (cioè la quantità minima di indifferenziato conferibile ogni anno) e la quota variabile aggiuntiva (cioè l’indifferenziato eventualmente conferito oltre la quantità minima prevista). Dunque, se nell’arco dell’anno si effettua un numero di conferimenti superiore a quelli minimi previsti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio. Le tariffe applicate sono stabilite dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (Atersir).

Le modalità di raccolta dei rifiuti rimangono invariate. L’unico rifiuto sul quale viene calcolata la TCP è quello indifferenziato, che viene conteggiato considerando l’intero volume conferito al servizio. Per risparmiare, quindi, è meglio esporre il contenitore dell’indifferenziato solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto, di gettare un sacchetto riempito adeguatamente.

I conferimenti minimi annui previsti nella nuova bolletta

Il numero dei conferimenti minimi previsti nella nuova bolletta, per le famiglie dipende sia dal numero di componenti del nucleo, sia dalla modalità di raccolta della zona in cui si abita: cassonetto stradale dell’indifferenziato (apribile con la tessera e contenente un sacchetto da 20 litri a Imola); a Imola, inoltre, in alcune zone è previsto il porta a porta con bidoncino da 30 litri o da 40 litri. Il numero minimo di conferimenti cresce progressivamente all’aumentare del nucleo familiare, diviso in sei fasce (da un solo componente fino a 6 componenti e oltre).