L’1% degli incassi da banco di tutti i 20 punti vendita del Gruppo alimenteranno una raccolta fondi rivolta al comparto sociale

Il Natale è più solidale nelle farmacie di S.F.E.R.A.. Anche quest’anno, infatti, la realtà a capitale pubblico che gestisce 20 farmacie comunali tra la provincia di Bologna e quella di Ravenna, organizza una raccolta fondi derivante dall’1% degli incassi da banco di tutti i punti vendita. L’obiettivo è quello di donare alle associazioni del territorio un tangibile contributo alle buone azioni rivolte al sociale.

Un Natale di altruismo con la conversione di una parte dell’importo di ogni singolo acquisto in un gesto concreto per nobilitare il futuro della collettività. L’iniziativa benefica di S.F.E.R.A., soltanto l’ultima in ordine cronologico in un’annata caratterizzata dalla continua attenzione nei confronti delle esigenze della comunità in stretta sinergia con le varie amministrazioni comunali, sarà rendicontata e comunicata a consuntivo con la divulgazione dell’importo donato ed i nomi delle associazioni beneficiarie.

E’ importante ricordare che, nei mesi scorsi, S.F.E.R.A. ha collaborato con il Comune di Medicina per la realizzazione del nuovo ‘Giardino Scaccia Pensieri’ e lavorato fianco a fianco al municipio di Lugo per individuare cinque associazioni, impegnate su scala sociale, culturale e sportiva, a cui destinare 15mila euro di contributi. Senza dimenticare l’impegno del Gruppo per alimentare la ripartenza post alluvione del territorio con l’acquisto di oltre 2 milioni di euro di crediti d’imposta per interventi edili