La cerimonia di consegna della Stella al Lavoro si è svolta nell’Aula Magna di Santa Lucia a Bologna

Il 5 dicembre, nella cornice dell’Aula Magna di Santa Lucia a Bologna, si è svolta la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. Sono stati 98 i lavoratori della regione Emilia-Romagna premiati, che nell’arco di almeno 25 anni si sono particolarmente distinti per meriti di perizia, laboriosità, dedizione ed integrità personale.

Una cerimonia speciale, quella di quest’anno, perché ricorre il centenario dell’istituzione di questa onorificenza, proprio in data del 5 dicembre. Per questo motivo la cerimonia di consegna delle Stelle al merito non si è svolta come accade tradizionalmente il 1° maggio.

Nel corso della cerimonia è stato premiato anche il cittadino imolese Valter Martini di Tper, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Economico, Pierangelo Raffini.

“Con questo riconoscimento si evidenzia l’impegno instancabile di persone che hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita delle comunità e delle loro aziende. Aziende che non sono solo un luogo di lavoro, ma anche un luogo di valorizzazione dell’essere umano” commenta l’assessore Pierangelo Raffini.