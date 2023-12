L’ordinanza di divieto di transito è in vigore sino al 15 marzo

Con l’installazione dell’apposita segnaletica stradale di avviso, diventa pienamente efficace l’Ordinanza di Città metropolitana di Bologna che, nel periodo invernale, dispone il divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 7,5 t. sulle Strade Provinciali 37 Ganzole (dal km. 3+480 al km. 9+480) e 58 Pieve del Pino dal km 1+480 al km 5+085.



Le SP Ganzole e Pieve del Pino sono arterie di primaria importanza per i collegamenti tra Sasso Marconi, Pianoro e Bologna. Entrambe presentano però un forte dislivello altimetrico che, in caso di neve e ghiaccio, rende difficoltoso il transito per i mezzi pesanti, rischiando di creare situazioni di pericolo e intralcio alla circolazione, aggravate dalle restrizioni di carreggiata ancora presenti in alcuni punti a seguito delle frane di maggio.



D’intesa con i Comuni di Pianoro e Sasso Marconi, Città metropolitana ha così adottato un’Ordinanza che punta a tutelare la sicurezza degli utenti della strada e a garantire la viabilità anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse.



L’Ordinanza è in vigore fino al 15 marzo e può essere scaricata dal sito web di Città metropolitana al link https://bit.ly/3Nn71cA

“Si tratta di un provvedimento che risponde alle richieste di sicurezza di tanti cittadini e dei pendolari che ogni giorno utilizzano queste strade per recarsi al lavoro”, dice il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani. “Un intervento importante e che accolgo con soddisfazione anche perché è il frutto della collaborazione tra diversi Enti”.