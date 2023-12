I Babbi Natale in bicicletta sono arrivati all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola per lasciare sacchi pieni di doni natalizi ai piccoli pazienti

Ieri mattina il viale che conduce al padiglione 23 dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola si è tinto di rosso in occasione della pedalata solidale dei “Babbi Natale in bici per il cuore”, che sono giunti perlasciare sacchi pieni di doni da scartare ai piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva.

Grazie ai ciclisti della Asd Maverix Bologna che, per la quarta edizione dell’iniziativa hanno scelto un Natale di solidarietà, i piccoli bambini con cardiopatia congenita ricoverati in Reparto insieme ai loro genitori hanno potuto vivere un momento di gioia a sorpresa di gioia al fianco delle psicologhe, dei volontari e delle assistenti sociali dell’associazione Piccoli Grandi Cuori e del personale medico sanitario. L’idea è nata grazie ad Andrea Mambelli (Asd Maverix Bologna) che ha lanciato la biciclettata benefica per Piccoli Grandi Cuori.

Partiti da Casalecchio di Reno i ciclisti si sono radunati in Piazza Maggiore per attendere i cittadini bolognesi che si sono uniti spontaneamente alla biciclettata portando anche loro un dono nuovo per i bimbi ricoverati in Ospedale.

Dopo aver percorso le vie centrali del Policlinico sfilando con le loro bici, i ciclisti travestiti da Babbo Natale sono giunti davanti all’ingresso del Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva per lasciare i loro sacchi colmi di doni.