L’opera interesserà i Comuni di Castel San Pietro e Casalfiumanese

Con l’approvazione del Documento di Indirizzo di Progettazione, la Giunta del Comune di Castel San Pietro Terme dà il via all’affidamento per la redazione del Progetto esecutivo della nuova pista ciclopedonale lungo la Valle del Sillaro, che si svilupperà lungo la destra orografica del torrente, interessando i territori del Comune di Castel San Pietro Terme e di Casalfiumanese. L’opera, per la quale le due amministrazioni comunali hanno sottoscritto un accordo, è inserita nel programma regionale FESR, in quanto è uno degli interventi previsti nell’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) del Nuovo Circondario Imolese che vede come beneficiario il Comune di Castel San Pietro Terme.

«Il torrente Sillaro – spiegano i due sindaci Beatrice Poli e Fausto Tinti – rappresenta per i Comuni di Castel San Pietro Terme e Casalfiumanese un patrimonio identitario per il valore del paesaggio, per la quantità di risorse naturali e per la biodiversità presente e tuttavia, tale patrimonio non è pienamente e consapevolmente utilizzato dagli abitanti. Il progetto della nuova pista ciclopedonale vuole incentivare la fruizione da parte della popolazione dell’area attraversata dal fiume, migliorandone l’accessibilità e valorizzandola con una serie di interventi che ne aumenteranno anche l’attrattività turistica, consentendo di intercettare anche flussi di visitatori non locali».

Come indicato nel documento di indirizzo, il percorso si svilupperà attraverso una serie di sentieri esistenti e tratti di viabilità veicolare, con partenza dall’area degli orti castellana, fino a raggiungere la località di San Clemente nel Comune di Monterenzio. La sistemazione di questi percorsi permetterà la riscoperta delle zone di rispetto dell’alveo fluviale e le adiacenti zone pedecollinari, densamente coltivate, che presentano numerosi punti di valore paesaggistico, panoramico ed ambientale.

Fra le indicazioni ritenute essenziali per la progettazione, sono riportate: l’impiego di materiali e di modalità di esecuzione pienamente conformi alle normative specifiche dato l’alto valore paesaggistico e naturalistico del percorso; l’impiego di pavimentazioni drenanti limitando l’ulteriore impermeabilizzazione del suolo; la necessità di essere il meno impattante possibile per quanto riguarda le procedure espropriative. Il percorso inoltre dovrà preferibilmente sfruttare le viabilità comunali e, dove non sia possibile, interessare le aree demaniali, minimizzando gli interventi in area privata; e dovrà essere scelto un tracciato che sia fruibile in sicurezza durante tutte le stagioni, evitando quindi possibili interferenze con i fenomeni di piena del torrente Sillaro.

Il Documento di Indirizzo di Progettazione (D.P.I.) è stato redatto dal Responsabile dei Servizi Opere Pubbliche, Ambiente e Progetti Strategici del Comune di Castel San Pietro Terme, Ing. Mauro Lorrai, individuato quale responsabile unico di progetto.

L’importo complessivo dell’affidamento per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, direzione lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione è di 1.300.000 euro.