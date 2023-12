Centinaia di volontarie e volontari sono già attivi in città per diffondere informazioni sul progetto

Banchetti informativi nelle piazze, durante le feste di strada, vicino ai mercati e davanti alle scuole, diffusione di materiali, camminate e aperitivi di quartiere, incontri, dibattiti e momenti di ascolto: sono diverse le iniziative di informazione, confronto e ascolto in corso in queste settimane nei quartieri di Bologna per approfondire e dialogare sul progetto Bologna Città 30, che da gennaio sarà formalmente realtà.

Ad animare e organizzare queste iniziative e attività in tutti i quartieri della città sono le centinaia di persone che nei mesi scorsi, in occasione del questionario sulla Città 30, hanno dato la disponibilità ad attivarsi in prima persona per sostenere il progetto e supportare l’Amministrazione nella diffusione delle informazioni e nel dialogo con i propri concittadini.

Chi è interessato a diventare ambasciatore e ambasciatrice del progetto può compilare il modulo online e sarà ricontattato per avere tutte le informazioni, unirsi ai gruppi già attivi nei vari quartieri e ricevere un kit con materiali e idee utili per attività, individuali o collettive, in base al tempo a disposizione.

Dalle idee e dal tempo di ambasciatrici e ambasciatori stanno nascendo diverse iniziative e attività di informazione e dialogo rivolte a tutte le persone interessate a conoscere meglio e confrontarsi sul progetto, parlando direttamente con altri cittadini abitanti del proprio quartiere in un’ottica di comunicazione orizzontale e di prossimità, grazie anche alla disponibilità di nuovi materiali informativi.