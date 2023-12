Una collaborazione che punta a formare nuove figure professionali da inserire nel mondo del lavoro

Semplificare il passaggio tra scuola e mondo del lavoro e offrire una concreta opportunità d’ingresso in azienda. È con questo obiettivo che la imolese CEFLA, società multi- business internazionale che opera nei settori dell’impiantistica civile e industriale, delle macchine e impianti per la verniciatura, finitura e stampa digitale, delle apparecchiature medicali e dell’illuminazione con tecnologia LED, ha scelto di entrare a far parte del già prestigioso parterre di soci dell’ITS Academy FITSTIC (Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative) che, tramite i suoi corsi ITS sparsi in otto diverse località del territorio emiliano-romagnolo, offre una concreta opportunità di formazione post-diploma in ambito digital e fashion di altissimo livello.

L’alleanza tra FITSTIC e CEFLA, che impiega oggi circa 2.000 persone in tutto il mondo tra stabilimenti produttivi e filiali in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, India e Cina, permetterà di dare agli studenti ITS del settore ITC emiliano-romagnoli nuove stimolanti opportunità di stage, attraverso cui sperimentare concretamente e mettere in pratica sul campo le competenze acquisite durante il percorso di studi, e che potrebbero diventare reali opportunità di lavoro.

“Grazie all’accordo con Fitstic – sostiene Fatima Malavolta, Direttore People&organization di Cefla – vogliamo semplificare maggiormente il passaggio tra scuola e mondo del lavoro offrendo una opportunità concreta di ingresso nella nostra azienda. Diventare soci della Fondazione ci permette di entrare a far parte dell’ecosistema che tramite gli ITS sul territorio emiliano-romagnolo, offre a oltre 400 studenti corsi biennali di formazione post diploma, incentrati sullo sviluppo di competenze tecnico-tecnologiche per rispondere alle concrete esigenze del sistema produttivo. Vogliamo puntare sempre più sullo sviluppo di competenze che risultano oggi essere fondamentali e dare maggiori opportunità di entrare immediatamente nel mondo del lavoro.”

“Fondazione FITSTIC è entusiasta della collaborazione CEFLA, che con la sua riconosciuta esperienza e professionalità porterà valore aggiunto alla qualità dell’offerta formativa di FITSTIC – dichiara il presidente di FITSTIC, Gaudenzio Garavini –. La sua dimensione multinazionale, e la sua attività di eccellenza in settori molto diversi tra loro, permetteranno di offrire ai ragazzi e alle ragazze che frequentano i nostri corsi biennali una vasta gamma di opportunità di crescita dal punto di vista formativo, nonché nuovi sbocchi lavorativi anche fuori dal territorio italiano. Ricordiamo che il PNRR mette infatti a disposizione degli studenti ITS borse di studio potenziate per gli studenti e le studentesse che sceglieranno di svolgere un percorso di tirocinio all’estero. Proprio in questi giorni si stanno per chiudere le iscrizioni agli ultimi corsi proposti per il biennio 2023-25”.