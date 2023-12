Rimarranno in carica per il biennio 2023/2024 e 2024/2025

Si sono insediati nei giorni scorsi, con la cerimonia svoltasi nella sala del Consiglio Comunale, i nuovi componenti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi della Città di Imola.

Si tratta di 48 alunne/i, 24 ragazze e 24 ragazzi, che sono stati elette/i, nel mese di novembre, dalle classi quarte delle scuole primarie e dalle classi prime e seconde delle scuole secondarie di 1° grado degli Istituti Comprensivi Imolesi statali e paritari e che rimarranno in carica per il biennio 2023/2024 e 2024/2025. I 48 alunne/i sono stati scelti dai compagni sulla base di un “programma elettorale” nel quale hanno presentato proposte, progetti, idee per la scuola e per la comunità locale.

La cerimonia di insediamento si è svolta alla presenza del Sindaco Marco Panieri, del vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, insieme agli assessori alla Cultura, Giacomo Gambi, all’Ambiente, Elisa Spada ed al Welfare, Daniela Spadoni e fra gli altri, del dirigente del settore scuole, Stefano Lazzarini e della responsabile del Diritto allo Studio, Erika Caregnato. Proprio la presenza di sindaco, vice sindaco e di buona parte della giunta e la scelta della Sala in cui svolgere la cerimonia testimoniano una volta di più quanto l’Amministrazione comunale tenga al rapporto con il mondo della scuola.

La Consulta, avviata a Imola nell’anno scolastico 2007/2008, costituisce un’occasione per bambini e ragazzi di partecipazione alla vita della comunità e di apprendimento ed esercizio di una cittadinanza attiva, consentendo loro di occuparsi di aspetti della vita quotidiana, in particolare dei più giovani, di approfondire la conoscenza su temi e contenuti dell’organizzazione del territorio, di immaginare, proporre e partecipare alla progettazione e realizzazione di proposte e soluzioni finalizzate a un miglioramento della qualità della loro vita e di quella di tutta la comunità.

Il progetto della Consulta è realizzato in modo congiunto tra Amministrazione Comunale e tutti gli Istituti Comprensivi di Imola, che hanno inserito questa attività all’interno del loro Piano dell’Offerta Formativa. A partire dalle loro proposte, fin dai prossimi incontri della Consulta, sarà realizzato con le ragazze e i ragazzi un percorso di confronto, progettazione e lavoro condiviso per scegliere assieme le attività a cui dedicare l’impegno dei prossimi mesi, con l’aiuto e il supporto del servizio Diritto allo studio del Comune di Imola e dei quattro mediatori che coordinano l’attività: Costigliola Maria Rosaria, Alessia Resce, Dallarmi Mauro, Tabellini Alice (per il Diritto allo studio), oltre che dei docenti degli Istituti Scolastici. I quattro mediatori sono individuati dagli Istituti Comprensivi tra il personale docente (tre unità) e dall’Amministrazione Comunale (una unità).

Dopo il saluto del sindaco Panieri e del vice sindaco e assessore alla Scuola, Castellari, è toccato a Alessandro Poggi, studente che ha concluso il proprio percorso all’interno della Consulta, raccontare la propria esperienza ai “colleghi” neo eletti. Successivamente, i nuovi eletti sono stati chiamati uno alla volta per raccontare sinteticamente il proprio programma e per ricevere dal sindaco l’attestato di elezione e una serie di materiali sulla storia di Imola e del palazzo comunale.