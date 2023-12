L’introduzione della Carta Smeraldo e la sostituzione dei contenitori, insieme ai comportamenti virtuosi messi in campo dai cittadini, hanno permesso un aumento della raccolta differenziata di quasi venti punti percentuali

Le modifiche dei servizi ambientali unite ai comportamenti virtuosi dei cittadini che hanno compreso le novità introdotte, hanno fatto centro: a Monzuno la raccolta differenziata dei rifiuti nel 2023 ha spinto sull’acceleratore guadagnando quasi venti punti percentuali da gennaio (42%) a novembre (61,9%), con un andamento di crescita costante e picchi del 62,5% in agosto e del 65,3% in ottobre.

La riorganizzazione dei servizi ambientali rientra nelle novità contenute nella gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata a fine 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti). A Monzuno in particolare è stata introdotta la Carta Smeraldo, la tessera di Hera per i servizi ambientali (in fase di distribuzione), e sono stati collocati i nuovi cassonetti Smarty per i rifiuti indifferenziati, per ora ad apertura libera e che in futuro si apriranno con la tessera. Inoltre, gli imballaggi di alluminio e le lattine sono conferiti ora insieme alla plastica e non più con il vetro.

“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti del risultato raggiunto fino ad oggi – commenta il Sindaco Bruno Pasquini – anche perché i dati parlano chiaro: il trend di crescita è costante e a partire dall’estate l’aumento è stato notevole. Questi ottimi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra che sta funzionando bene. Come Amministrazione siamo contenti di aver ufficialmente fatto partire il percorso, che ricordiamo essere una strada già intrapresa dalla precedente Amministrazione e sulla quale si lavora da tempo. Nonostante le prime difficoltà iniziali, dovute anche all’importante ruolo di ‘apripista’ tra i Comuni dell’Unione, questo percorso si sta rivelando la scelta giusta in ottica di miglioramento della qualità della vita delle persone e anche di salvaguardia dell’ambiente”.

Continua il Sindaco: “Ringraziamo sentitamente anche Hera per la costante sinergia nella gestione del percorso di potenziamento della raccolta differenziata nel Comune. Dopo un primo periodo di naturale assestamento, il processo è diventato sempre più fluido ed è migliorato sempre più grazie alla nostra stretta e continua collaborazione. Infine, ma non certo per importanza, i nostri complimenti vanno a tutti i nostri cittadini, che hanno compreso l’importanza di questo salto di qualità che il nostro comune era chiamato a compiere e che con le loro azioni quotidiane hanno contribuito in maniera concreta ad ottenere questo importante risultato”.

“L’adeguamento dei servizi di raccolta dei rifiuti a Monzuno – afferma Alberto Santini, responsabile dei Servizi ambientali per l’area Bologna-Imola di Hera – è stato messo in atto con l’obiettivo di migliorare ancora di più la quantità e la qualità della raccolta differenziata e di favorire il coinvolgimento dei cittadini. L’aumento consistente della raccolta differenziata in questi primi mesi di avvio dimostra che l’efficacia del servizio e i comportamenti corretti dei cittadini contribuiscono, insieme, a tutelare e a salvaguardare sempre di più l’ambiente e a costruire condizioni di vita migliori nel territorio che serviamo