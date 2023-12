Il medico e chirurgo era deceduto nel mese di settembre in un incidente stradale

In merito alla raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza in memoria del dott. Antonio Vilardi, promossa questa mattina dall’IC 5, scuola primaria Rodari, il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, presente all’iniziativa, ha commentato:

“La scuola Rodari questa mattina ha compiuto un gesto bellissimo. Si è stretta in un abbraccio di vicinanza, affetto e amicizia verso Sandro e la sua famiglia, nel ricordo del papà Antonio Vilardi. Questa donazione rende onore ad un professionista serio e competente, amato e stimato da tutti, all’interno dell’ospedale e in tutto il territorio. Così il dott. Vilardi continua a essere presente nella memoria viva di tutti i colleghi, delle tante persone che ha curato con la sua professionalità e ora anche in questa scuola, che questa mattina gli ha rivolto un abbraccio così forte e così caloroso”.