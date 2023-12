Grande successo per il raduno a sostegno dell’Emporio solidale “NoSprechi” – Partito dall’Autodromo, ha raggiunto il cuore della città

Grande successo per i Motobabbi, ovvero i Babbi Natale in moto, evento conclusivo della raccolta di doni a favore di bambini meno fortunati. Sono stati oltre 300 i Motobabbi, a bordo di moto e anche di vespe, comprese una decina di Apecar che si sono radunati nel primo pomeriggio in piazza Ayrton Senna, in autodromo. Vestiti da Babbo Natale o comunque con qualche capo di abbigliamento color rosso, i motociclisti hanno percorso 2 giri di pista per poi uscire dall’autodromo e dirigersi in parata verso piazza Matteotti, dove hanno parcheggiato le moto, riempiendo metà della piazza.

Qui sono stati accolti e ringraziati dal sindaco, Marco Panieri, dall’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, da Alfonso Bottiglieri, presidente dell’emporio solidale “No Sprechi”, a cui sono stati portati i doni che verranno poi distribuiti ai bambini meno fortunati. A loro, si sono aggiunti i saluti dei presidenti dei tre Motoclub imolesi che insieme al Vespa Club Imola hanno dato il proprio sostegno all’iniziativa, che ha visto l’adesione anche di Motobabbi provenienti da altre città limitrofe.

“Teniamo a ringraziare ufficialmente il team Gresini Racing per la generosa donazione a beneficio dell’emporio solidale di Imola “NoSprechi”. Speriamo che l’avvicinamento di questi due mondi, in apparenza così lontani, possa essere l’inizio di un percorso durevole nel tempo e che possa diventare un esempio positivo per tutti. Non importa il background di provenienza, tra persone volenterose si può sempre trovare un punto di incontro soddisfacente che porti un aiuto a chi non è altrettanto fortunato. Grazie davvero di cuore a tutto il team, vi auguriamo il massimo del successo nella vostra nuova avventura con Marc!” fanno sapere dall’Emporio solidale “NoSprechi”.

“Un ringraziamento sentito a tutti i Motoclub che hanno aderito alla manifestazione: Motoclub Santerno “Checco Costa”, Mc Racing Imolese96, Motoclub Imola, il Vespa Club Imola e in particolare il Team Gresini Racing che, con Lorenzo e Nadia, ha voluto partecipare elargendo una donazione a sostegno di No Sprechi ODV per le famiglie meno fortunate. Una partecipazione davvero incredibile, oltre 300 moto provenienti anche da fuori circondario imolese. È stata una grande festa di solidarietà che ha visto un’adesione doppia rispetto all’anno scorso e speriamo si possa proseguire su questa strada, in un percorso di gioia che ci porta ogni anno dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari al cuore del centro storico della nostra città, Piazza Matteotti, dando valore ai nostri luoghi” sottolineano il sindaco, Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi.