Costo complessivo oltre 1,5 milioni di euro, di cui l’85% finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, in caso di accoglimento

Il Comune di Imola partecipa al Bando della Regione Emilia Romagna “Progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane” presentando il progetto “Rigenerare con la natura – Strategie di adattamento e mitigazione per il Parco Aviatori d’Italia e via Andreini”. Il progetto prevede la rigenerazione del Parco Aviatori d’Italia e della via Andreini, comprese le aree verdi pubbliche presenti attorno alla Palestra Volta.

Il bando fa riferimento al Por Fesr 2021-2027 Priorità 2 azione 2.7.1 e intende promuovere la realizzazione di infrastrutture verdi e blu (queste ultime costituiscono il sistema di gestione delle acque superficiali e delle acque meteoriche) interconnesse, accessibili e fruibili in ambito urbano e periurbano e l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative volte a migliorarne l’efficienza e la fruibilità.

Il progetto è stato sviluppato da un team multidisciplinare di giovani progettiste e progettisti di Area Blu che hanno partecipato al corso di formazione SBAM! (Scuola di progettazione Bioclimatica per l’Adattamento e la Mitigazione) promosso da Anci Emilia Romagna e Aess in collaborazione con i Comuni beneficiari del Bando Adattamento Climatico tra cui Imola e in collaborazione con il Comune di Imola e INOUT architettura che ha sviluppato la parte grafica.

L’obiettivo del progetto – Obiettivo del progetto è potenziare il sistema dell’infrastruttura verde urbana esistente a scala cittadina e la rete della mobilità ciclopedonale comunale riconoscendo il ruolo e le potenzialità delle due aree di intervento e sviluppandole in ottica di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di biodiversità in connessione con i corridoi ecologici esistenti, di accessibilità, di collegamento con la rete ciclabile comunale e della bicipolitana bolognese. In questo modo vengono perseguiti contemporaneamente i goal 3, 11, 13, 15 dell’Agenda 2030 Onu, rispettivamente salute e benessere, città e comunità sostenibili, lotta contro il cambiamento climatico, la vita sulla terra e il goal 10, ridurre le disuguaglianze. Si sceglie di attuare questi obiettivi attraverso l’utilizzo delle NBS – Nature Based Solution, soluzioni progettuali basate sulla natura.

Costi e tempi – Il costo complessivo della realizzazione del progetto (comprensivo di Iva al 22%) è di 1.515.683,88 €, di cui l’85% finanziato dal Bando Regionale e il 15% cofinanziato al Comune. Gli esiti del Bando sono attesi per il mese di febbraio 2024. In caso di aggiudicazione, le successive fasi di progettazione e la realizzazione delle opere saranno realizzate tra marzo 2024 e giugno 2026.