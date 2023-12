I lavori previsti si svolgeranno durante la pausa estiva

La Giunta comunale di Castel San Pietro Terme ha approvato nei giorni scorsi lo studio di fattibilità tecnico-economica della seconda parte dell’intervento di efficientamento energetico della scuola primaria Sassatelli di Castel San Pietro Terme, finanziato con fondi del PNRR, comunali e regionali.

Un intervento che prevede la sostituzione degli infissi, ormai inadeguati e non in grado di rispettare le normative vigenti, in quanto risalenti per la maggior parte al periodo di costruzione dell’edificio, terminato nel 1983, e per il resto agli ampliamenti eseguiti negli anni ’90.

«L’Amministrazione comunale, con questo intervento di sostituzione degli infissi, intende realizzare un edificio a elevate prestazioni energetiche – afferma il vicesindaco Andrea Bondi, con delega all’Ambiente -, dando inizio a una più generale riqualificazione che proseguirà con ulteriori opere. L’intervento si inserisce all’interno degli obiettivi del PAESC per la riduzione dei consumi e va ad integrare i progetti di efficientamento già previsti al suo interno. La sostituzione degli infissi della scuola rappresenta l’argomento più significativo di questo progetto, sia per l’aspetto economico sia per quello della sicurezza, del comfort, della gestione e della futura manutenzione del fabbricato»

«L’opera di efficientamento energetico della scuola Sassatelli, dell’importo complessivo di 386mila euro, viene realizzata per stralci, legati ai tempi di erogazione dei finanziamenti – specifica l’assessore ai Lavori pubblici Giuliano Giordani -, ma la necessità dell’Amministrazione è quella di portare a termine i lavori nei tempi compatibili con la normale attività didattica. Il primo stralcio, realizzato nell’estate 2023, ha riguardato la sostituzione di tutti gli infissi esterni e tapparelle dei locali della porzione nord della scuola, ed è stata finanziata con fondi PNRR e risorse del Comune. Il secondo stralcio, riguarderà i rimanenti locali del fabbricato scolastico e sarà finanziata con i fondi regionali ATUSS (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) e con risorse del Comune. Non saranno interessati dall’intervento gli spazi della palestra e quelli della nuova mensa e sala civica polivalente inaugurata nel 2019».

Questo secondo stralcio comprende in particolare tutti gli infissi esterni dei locali della porzione Sud e, in parte, della porzione Ovest della scuola per un importo di 90.419,80 euro. Saranno poi aggiunte opere supplementari che facevano parte del primo stralcio, relative ai rimanenti locali posti nelle porzioni Est e, in parte, Ovest del fabbricato scolastico.

Come in occasione del primo stralcio, è prevista l’organizzazione del cantiere in due fasi. La prima fase preliminare, che si svolgerà all’esterno dell’edificio, partirà entro il 5 febbraio 2024 con il verbale di consegna dei lavori e si protrarrà fino al termine delle attività dell’anno scolastico 2023-24, indicativamente il 15 giugno. In questa fase preliminare potranno essere effettuate operazioni come: misurazioni di dettaglio; sviluppo del progetto costruttivo; certificazioni sui materiali da utilizzare; ordinativi di materiali, prefabbricazione di telai e vetri; produzione dell’intera fornitura degli infissi, in modo da poter iniziare lo smontaggio degli infissi esistenti ed il simultaneo rimontaggio dei nuovi con l’avvio della seconda fase. I rilievi, le misure e tutte le verifiche saranno comunque effettuate in assenza di alunni e personale scolastico, ad esempio il sabato o la domenica.

La seconda fase operativa, da effettuare all’interno dell’edificio per la rimozione e posa degli infissi, si svolgerà durante la sospensione estiva delle attività didattiche. Per questa fase del secondo stralcio sono quindi previsti 70 giorni naturali e consecutivi, comprensivi del riposizionamento mobilio e arredi, pulizia e igienizzazione degli ambienti. Tutte le opere interne alla scuola avranno comunque termine, inderogabilmente, entro il 24 agosto 2024, in modo da consentire il rientro del personale docente in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico.

«In futuro, per un complessivo efficientamento del fabbricato – aggiunge l’assessore Giordani -, sarà necessario intervenire sia sulle coperture sia sulle pareti di tamponamento. Per questo motivo la posa dei nuovi infissi considera già la futura realizzazione del cappotto per l’isolamento termico esterno».