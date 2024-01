Per il consigliere Mastacchi “chiusure invernali dannose in mancanza di allerte”

La questione della sicurezza del valico tra le vallate del Reno e del Savena e la soluzione una volta per tutte della viabilità sulla strada delle Ganzole sono al centro dell’interrogazione che il Consigliere Marco Mastacchi, Capogruppo di Rete Civica – Progetto Emilia-Romagna, sottopone alla Giunta.

L’interrogazione prende le mosse dalla chiusura, resa efficace con l’installazione dell’apposita segnaletica stradale di avviso, disposta con un’Ordinanza dalla Città metropolitana di Bologna. Chiusura che dispone il divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 7,5 t. sulle Strade Provinciali 37 Ganzole (dal km. 3+480 al km. 9+480) e 58 Pieve del Pino dal km 1+480 al km 5+085, per tutto il periodo invernale e fino al 15 marzo 2024.

Il tratto stradale in oggetto costituisce una viabilità di fondamentale importanza per la circolazione ed il transito dei veicoli, essendo di fatto una viabilità alternativa a quella autostradale per i veicoli che dall’autostrada A1 “Milano – Napoli” sono diretti verso le aree poste a Sud del centro abitato di Bologna e viceversa. La sua chiusura fino al 15 marzo 2024 rischia di avere un impatto importante sull’economia di questo territorio, considerato che l’ordinanza che vieta il transito ai camion isola la zona industriale di Pianoro, dove hanno sede numerose imprese. Una scelta che appare inopportuna anche per l’impatto in termini di traffico e di emissioni che si riverserà sulla viabilità provinciale.

Da non dimenticare inoltre che, a causa del rifacimento del nodo di Rastignano, anche la Futa è in grande difficoltà e se si dovessero verificare piogge insistenti o incidenti provocati dal transito di mezzi pesanti, rimarrebbe bloccata e si congestionerebbe tutto il traffico. Un simile provvedimento sarebbe opportuno in caso di allerte meteo o neve, ma pare eccessivo chiudere l’arteria per così tanto tempo quando la situazione meteo è nella normalità.

L’unico risultato è il forte danno creato a chi utilizza queste strade per necessità lavorative. Il Consigliere Mastacchi chiede alla Giunta se non ritenga opportuno intervenire affinchè venga affrontata, in maniera definitiva, la questione della sicurezza del valico tra le vallate del Reno e del Savena in quanto nei tratti stradali sopra citati tutte le limitazioni in essere rendono, di fatto, ancora più difficoltosa la vivibilità di quei territori, con enormi disagi per chi transita in quei luoghi per necessità lavorative o per motivi di salute.

Segnala inoltre che la segnaletica stradale di preavviso e di indicazione posta in prossimità ed in corrispondenza dei tratti stradali sopra citati non risulta facilmente visibile, soprattutto quella che riguarda la massa complessiva dei veicoli esclusi al transito.