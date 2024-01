L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, nel tardo pomeriggio dello scorso sabato 30 dicembre, hanno denunciato e segnalato rispettivamente alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Bologna, un 27enne di origine straniera, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato e un 53enne italiano, originario del sud Italia, incensurato.

Il primo, lo spacciatore, è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre il secondo, l’acquirente, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. È successo verso le ore 17,45 circa, quando una pattuglia della stazione Bologna Navile, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Navile, ha notato il 27enne, il quale, nei pressi di un furgone in sosta in via Tibaldi, ha tentato di cedere un involucro al conducente del veicolo; accortosi della presenza dei militari, lo ha immediatamente gettato per terra ed è fuggito.

Prontamente inseguito da un carabiniere, è stato raggiunto e bloccato. L’uomo, al fine di non farsi perquisire, ha cercato più volte di ostacolare le operazioni dei militari, volte alla sua identificazione.

Nella circostanza, l’uomo ha lanciato in due direzioni diverse il telefono cellulare e il portafoglio, al fine di disperdere eventuali elementi utili ad aggravare la sua posizione.

Dopo le formalità di rito, lo spacciatore è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. La droga (7.4 grammi di Marijuana) e il denaro (315 euro suddivisi in banconote di vario taglio) sono stati sequestrati.