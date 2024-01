La presentazione del corso è in programma martedì 9 gennaio alle ore 20.30 in viale Oriani 29

La Croce Rossa Italiana – Sede di Castel San Pietro Terme – organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. L’incontro di presentazione del corso è martedì 9 gennaio alle ore 20,30 nella sede di viale Oriani 29. Saranno presentate le attività che i volontari potranno svolgere, gli obiettivi del corso e sarà possibile effettuare la preiscrizione.

Il corso è gratuito ed è aperto a tutte le persone con età a partire dai 14 anni.

Per informazioni: tel. 335 6843961 – segreteria.castelsanpietro@cribo.it

I volontari della Croce Rossa Italiana operano da venti anni all’interno del vasto territorio comunale e provinciale, assicurando, con abnegazione, una puntuale e rassicurante assistenza alla popolazione. Il gruppo di Castel San Pietro Terme è composto da circa 50 volontari che si prodigano offrendo più di 2.500 servizi all’anno di Soccorso e Trasporto Sanitario a una comunità di poco più di 20mila abitanti.

«A volte si avverte solo un lampeggiatore blu, oppure una sirena in lontananza, ma la sensazione non è mai quella di pericolo, bensì di una rassicurante presenza, quella della Croce Rossa Italiana – affermano i volontari della sede castellana – Numerose sono le attività che la Croce Rossa svolge, con particolare impegno verso le necessità sociosanitarie delle persone più vulnerabili. È facile incontrarci sulle ambulanze, negli ospedali per l’accompagnamento di malati e disabili, nelle case di riposo dove svolgiamo attività di sostegno e animazione, ma anche nelle piazze, nei centri di accoglienza per migranti, nei centri sportivi, nelle scuole e in situazioni di emergenza. Dedichiamo particolare assistenza alle persone anziane e sole. Contribuiamo a difendere la salute e la vita, a diffondere i principi e valori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e a formare cittadini responsabili di oggi e di domani. Tutto questo si realizza solo grazie alla disponibilità dei Volontari che dedicano il loro tempo libero a queste attività. Il nostro operato è una risposta diretta alle richieste di tutta la popolazione del territorio. Immagina allora, come una piccola tessera di un puzzle, di contribuire con il tuo tempo a far crescere la nostra Sede affinché vi siano sempre le forze per donare l’aiuto che viene richiesto dalla comunità. Vieni a far parte della CRI!»