Previsti investimenti per ulteriori 9 milioni di euro. Nessun aumento di tasse o tariffe

Il Consiglio comunale nella seduta del 20 dicembre ha approvato senza emendamenti il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2024-2026, con 10 voti favorevoli dei Gruppi di maggioranza e due 2 contrari dei Gruppi di minoranza.

Sulla base dell’Accordo Quadro Territoriale del Circondario Imolese sui punti qualificanti dei bilanci di previsione 2024/26, il Comune di Medicina ha anche sottoscritto l’accordo con le organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL territoriali e con SPI – FNP – UILP.

Il bilancio è stato presentato in Consiglio dall’Assessore Donatella Gherardi, che ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto e dalla Dirigente del Settore Risorse e Servizi per la comunità Giuseppina Rinaldi.

Il Comune di Medicina conferma un bilancio 2024 sano e solido, fortemente orientato agli investimenti e con un’ottima liquidità finanziaria. Anche quest’anno, non sono state incrementate né tasse né le tariffe dei servizi rivolti a cittadini e famiglie.

Nel triennio 2024-2026 sono previsti più di 9 milioni di euro d’investimenti principalmente in edilizia scolastica, riqualificazione di aree sportive e spazi culturali, sicurezza stradale e opere connesse alla ricostruzione post alluvione, alla mobilità sostenibile e all’efficientamento energetico.

Per il 2024 Medicina non prevede l’aumento né dell’addizionale comunale, né dell’IMU. Inoltre, si conferma invariato il costo dei servizi a domanda individuale, senza l’applicazione nemmeno degli aumenti Istat.

Con riferimento alle politiche di welfare il bilancio del Comune di Medicina conferma il sostegno all’Azienda dei Servizi alla Persona (ASP)con 548 mila euro e un impegno di oltre 100 mila euro per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità economica potenziando in particolare il fondo affitto, il fondo bollette, le borse-lavoro rivolte ai giovani, il progetto “caffè solidale” per la socializzazione degli anziani e lo sportello psicologico delle scuole medie G. Simoni.

Confermato anche l’impegno per l’inclusione e per il sostegno all’handicap nelle scuole, a favore del quale si investiranno nel 2024 oltre 500 mila euro.

Il nuovo anno vedrà anche l’ampliamento dell’offerta di nidi disponibili sul territorio grazie a una nuova convenzione, finanziata dal Comune, che darà nuove opportunità alle famiglie con figli piccoli.

Molto importante anche il Piano delle Opere che l’Ente ha approvato in Consiglio comunale. Cantieri per ulteriori 9 milioni e 211 mila euro, che si sommano ai lavori già avviati nel 2023 e in parte ancora in corso.

Si ribadisce infatti nel 2024 l’impegno alla riqualificazione del patrimonio ERP comunale con un investimento di 90 mila euro, avendo come finalità che nessun alloggio resti sfitto.

Si conferma l’investimento per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Medicina (2 milioni di euro), all’interno del più ampio progetto della Cittadella della Sicurezza.

È inoltre intenzione dell’Amministrazione continuare ad investire sull’edilizia scolastica puntando alla demolizione dell’ala rossa della Scuola primaria Gino Zanardi e alla sostituzione con una nuova struttura (costo previsto circa 2 milioni di euro).

Proseguirà anche l’impegno per la rigenerazione urbana e nel 2024 si prevede d’avviare il cantiere per la riqualificazione dell’ex Chiesa del Carmine per la quale il Comune ha già ottenuto risorse per circa 1 milione e 700 mila euro.

In coerenza con l’accordo sottoscritto tra Sindacati e Nuovo Circondario Imolese, il Comune di Medicina prevede poi d’investire risorse importanti nel 2024 in particolar modo sugli ambiti condivisi come prioritari: ricostruzione post alluvione, progetti PNRR ed efficientamento energetico del patrimonio pubblico.

Relativamente agli interventi di ricostruzione post Alluvione, Medicina ha già realizzato 193 mila euro di ripristini stradali a fine 2023. Mentre, a seguito dei nuovi fondi stanziati dal Commissario Figliuolo con l’Ordinanza n.13, il Comune prevede nel 2024 altri importanti interventi necessari per ripristinare a pieno le infrastrutture danneggiate dall’alluvione. Gli interventi finanziati e inseriti nel Piano delle Opere sono: 80 mila euro per la messa in sicurezza del ponte Cantagrillo, 623 mila euro per il ripristino delle strade danneggiate dall’alluvione e 900 mila euro per il rifacimento del ponte del Massarolo chiuso da maggio.

Gli investimenti PNRR ottenuti dal Comune di Medicina ammontano invece a 9 milioni 183 mila euro, in parte sul bilancio 2023 e in parte sul 2024. Tali opere sono finanziate all’84% con risorse PNRR e per la quota restante da contributo comunale.

Gli interventi più importanti sono stati avviati in queste settimane e sono la realizzazione del Parco dello Sport (579 mila euro) e la riqualificazione delle Officine della Cultura di via Fava (5 milioni 385 mila euro). Nel primo semestre sarà̀ quindi avviato il cantiere degli “Alloggi protetti per la vita indipendente”, la cui gara sarà̀ pubblicata a breve e riguarderà̀ un investimento di 400 mila euro.

Altra priorità recepita nel Piano delle Opere è l’efficientamento energetico. In questi anni l’Amministrazione ha investito molte risorse per l’efficientamento e il risparmio energetico. È stata realizzata una nuova palestra a consumo 0, efficientati gli impianti di molte scuole ed edifici pubblici, realizzato il cappotto termico alle scuole medie Simoni.

Nel 2024 partiranno nuovi cantieri, come i lavori per l’efficientamento e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport (631 mila euro d’investimento, di cui 411 ottenuti da bando regionale). Inoltre saranno investiti sugli edifici comunali ulteriori 90 mila euro del “fondo Fraccaro” e inizierà̀ l’attuazione della nuova gara dell’illuminazione pubblica che vedrà̀ nei prossimi mesi un completo passaggio a LED.

“Questo bilancio conferma la solidità del Comune di Medicina e il basso indebitamento è la riprova della capacità del Ente di reperire finanziamenti e contributi: attualmente il debito procapite è di 20 euro, uno dei più bassi del circondario. È un bilancio sano che ci permette di affrontare il 2024 senzaincrementi né di tasse e né di tariffe dei servizi rivolti alle famiglie, alla scuola e alle politiche sociali” – dichiara l’Assessore Donatella Gherardi.

“Anche il bilancio 2024 si conferma fortemente orientato a favore degli investimenti con ulteriori 9 milioni di opere programmate nel triennio – dichiara il Sindaco Matteo Montanari – Sulle opere le priorità saranno la ricostruzione post alluvione, la realizzazione dei progetti PNRR e i cantieri finalizzati all’efficientamento energetico del patrimonio pubblico. Senza dimenticare le altre opere in progettazione o al via. La solidità del bilancio è fondamentale ed è positivo che nel 2026 il Comune di Medicina arrivi quasi ad azzerare i propri mutui. La sfida politica del 2024 sarà invece riuscire a supportare al meglio famiglie e imprese, in particolare quelle agricole, che sono state pesantemente colpite dall’alluvione e che per ora hanno avuto risposte molto parziali”.