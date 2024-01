L’uomo, un 24enne straniero, ha già precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Imola hanno arrestato un 24enne straniero, residente a Imola. È successo alle nella tarda mattinata dell’8 gennaio quando i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che chiedeva aiuto per conto di una signora che stava discutendo in via Aspromonte con un ciclista, accusato di averle rubato la bicicletta elettrica.

All’arrivo dei Carabinieri, il presunto autore, identificato nel 24enne, li ha aggrediti, prendendoli a calci, pugni e tentando di morderli. Non soddisfatto della sua condotta, il giovane ha sferrato un colpo contro il veicolo militare danneggiando il parafango.

Tranquillizzato e accompagnato in caserma, il 24enne, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga, è stato arrestato per minaccia, violenza e resistenza a un pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione, in merito alla bicicletta che stava utilizzando, poiché risultata rubata nel garage della signora che lo aveva fermato, una 38enne, residente a Imola.

La donna ha riferito ai Carabinieri che la bici, un modello di nuova generazione a pedalata assistita del valore di 3.000 euro, le era stata asportata qualche giorno prima da soggetti ignoti che avevano forzato il portone del garage.

La bicicletta è stata riconsegnata dai Carabinieri alla legittima proprietaria. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne arrestato dai Carabinieri è stato trattenuto agli arresti domiciliari, in attesa di essere tradotto in Tribunale per il Giudizio direttissimo.