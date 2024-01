Nsc:”Cordoglio alla famiglia della vittima. Vigileremo e seguiremo la vicenda per far sì che i diritti costituzionali siano rispettati”

In relazione all’articolo comparso su Infodifesa nella giornata del 14 gennaio 2024, circa l’investimento, avvenuto a Napoli, lo scorso martedì mattina in Corso Umberto I, in cui ha perso la vita un cittadino 72enne, la Segreteria Emilia Romagna vuole esprimere il proprio cordoglio e la massima vicinanza ai familiari della persona rimasta vittima dell’evento.

“Attendiamo che le Autorità competenti svolgano tutte le indagini e gli accertamenti del caso. Abbiamo massima fiducia nella Giustizia e nella Magistratura, ma non accetteremo nessun ‘giudizio prima del giudizio’ ne altri provvedimenti ‘eccessivi’, che spesso i lavoratori Carabinieri si vedono costretti a dover subire – in un momento emotivamente delicato e significativo della propria esistenza – come se si dovesse mettere al più presto ‘a posto la pratica’. Siamo convinti che quanto accaduto sia stata una pura e tragica fatalità”.

“I cittadini hanno diritto ad avere Giustizia, ma altrettanto giusto è che chi rimane attinto da una vicenda giudiziaria sia sempre garantito nei propri diritti e che nessun altro, prima dell’Autorità Giudiziaria, assuma provvedimenti o atteggiamenti che discriminino o stigmatizzino dei lavoratori, il cui comportamento deve ancora essere sottoposto al giudizio. Vigileremo e seguiremo la vicenda, affinché i diritti costituzionali e fondamentali per ogni cittadino vengano rispettati anche quando a rispondere sono dei lavoratori carabinieri, i quali debbono poter continuare a svolgere il proprio lavoro al servizio del Paese, nel giusto clima di serenità, fiducia, benessere psicofisico e assenza di discriminazione” conclude la Segreteria Regionale Emilia Romagna del Nuovo Sindacato Carabinieri.