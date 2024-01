Il segretario Morgese: “Il governo ha già fatto un primo passo in avanti per contrastare questo fenomeno”

“Abbiamo letto interventi legati al presunto fenomeno delle baby gang su Bologna. Riteniamo che per il contrastare questo fenomeno il governo un primo passo in avanti lo abbia già fatto. Infatti il decreto Legislativo 123/2023 ne è prova. Il legislatore parrebbe aver percepito e recepito che esisteva un buco nero, non solo per contrastare la violenza minorile imputabile ma, che i tempi sono cambiati e molto spesso gli autori dei crimini sono ragazzini rientranti in una fascia di età tra i 12 e i 14 anni” – commenta il segretario Morgese.

L’introduzione dell’ammonimento del Questore, per i giovani tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, con sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro al genitore, “sembra – riferisce il Segretario Regionale Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri – un chiaro richiamo alle responsabilità educativa degli esercenti la patria potestà”

Si può fare meglio e di più?

“Certamente sì – conclude Morgese – ad esempio si potrebbe rendere obbligatorio sia l’arresto per il reato di resistenza a p.u. sia il processo per direttissima e magari inserire come pena cicli obbligatori di lavori nel sociale”.