Presenti le aziende Gourmet, Frantoio Valsanterno, Ortolani Cofri, Clorofilla, Alpi Romero e Giordano Società agricola, Vini Giovannini e Merlotta

I prodotti “Dal cuore di Imola” in vetrina all’ex Bar Bacchilega. Da domani, venerdì 26 gennaio, fino a 29 febbraio, il Comune, in accordo con Area Blu, ha coinvolto i produttori che già hanno ottenuto la certificazione all’uso del suddetto marchio per allestire le vetrine del locale con i loro prodotti, in attesa di assegnazione dell’ex Bar Bacchilega.

L’iniziativa vuole rappresentare un’opportunità in più, nell’ambito della promozione e della valorizzazione del territorio, dando visibilità ad alcuni prodotti, che all’ex Bar Bacchilega saranno solo in esposizione, ma non saranno in vendita.

Ricordiamo che il marchio “Dal Cuore di Imola” certifica e valorizza l’origine e la qualità dei prodotti agroalimentari del territorio del Nuovo Circondario Imolese. Imola sta diventando un brand identitario di un territorio e questo può costituire un fattore competitivo sul mercato “made in Imola”.

Dal vino all’olio extra vergine di oliva, da frutta e verdura allo scalogno, alle confetture e marmellate, da venerdì 26 gennaio, le vetrine dell’ex Bar Bacchilega saranno allestite con i prodotti delle seguenti attività che hanno ottenuto la certificazione: Gourmet (Torrefazione Caffè Gourmet di Asioli Tobia e c. s.n.c.); – Frantoio Valsanterno (Valsanterno Società Agricola); Ortolani Cofri Società Cooperativa Agricola; Clorofilla (Clorofilla di Luca Cembali); Alpi Romero e Giordano Società agricola (scalogno); Vini Giovannini (Giovannini Giorgio e Jacopo Società Agricola); Merlotta (Merlotta Società Agricola di Minzolini Paolo & C.).

“L’operazione nasce dalla volontà di portare valore al lavoro del settore agricolo cercando di creare una identità definita e aumentando anche la profittabilità del produttore – spiega l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini – Stiamo incontrando soddisfazione da parte dei diversi produttori che hanno fino ad ora deciso di adottare il brand e sono loro stessi che ci stanno sollecitando un impegno ulteriore nella conoscenza e veicolazione di questa opportunità. L’identificazione distintiva dei prodotti del nostro territorio piace anche nella GDO e quindi pensiamo di offrire un valore aggiunto, a costo zero, alle imprese agricole. Pertanto, invito i produttori locali che ancora non hanno provveduto, a chiedere la certificazione dei prodotti in modo da arricchire e aumentare l’offerta al consumatore, per dare sempre più forza e creare nuove sinergie che invoglino ancor più i consumatori finali al consumo dei prodotti locali”.

Adottare il brand “Dal Cuore di Imola” è semplice. Tutte le informazioni al link https://www.comune.imola.bo.it/sviluppo-economico/agricoltura