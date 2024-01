L’uomo, con precedenti di polizia, si è reso colpevole di due reati nella stessa giornata

Nella giornata del 23 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno eseguito una denuncia e un arresto nei confronti di un 33enne straniero, disoccupato e con precedenti di polizia, che si è reso protagonista di fatti accaduti in circostanze diverse: al mattino presso l’Autostazione Bologna e alla sera in un bar situato all’interno della Galleria 2 Agosto 1980.

In particolare, verso le ore 06:20, i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati informati che nei locali dell’Autostazione c’era una persona molesta che aveva staccato il dispositivo (POS) della biglietteria. Individuato dai Carabinieri, il presunto autore dei fatti, alterato da un abuso di bevande alcoliche e probabilmente anche sostanze stupefacenti, invece di spiegare i motivi del suo gesto, li ha aggrediti e ha sferrato un calcio contro lo specchietto retrovisore dell’autoradio, rompendolo. I militari sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante al peperoncino per tranquillizzare il soggetto.

Nonostante tutto, l’aggressore, identificato nel 33enne, ha continuato a tenere un comportamento talmente violento, che i Carabinieri hanno chiesto ausilio ai sanitari del 118 per sedarlo e trasportarlo in una struttura sanitaria. In considerazione dei fatti accaduti, i Carabinieri hanno denunciato il 33enne per danneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale. Durante il servizio, uno dei Carabinieri intervenuti è rimasto ferito. Visitato dai sanitari del 118, il militare è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.

L’altro episodio è accaduto verso le ore 22:15, quando il cliente di un bar situato nella Galleria 2 Agosto 1980 ha allertato i Carabinieri per segnalare la presenza di una persona molesta che si stava rifiutando di pagare una consumazione, chiedendo con insistenza altre bevande alcoliche.

Alla vista del soggetto, i Carabinieri si sono accorti che si trattava della stessa persona che avevano denunciato la mattina: il 33enne. Inizialmente, il soggetto è stato accompagnato in caserma dai Carabinieri per ulteriori accertamenti, poi quando è stato invitato ad allontanarsi, ha aggredito i militari che lo hanno arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enne è stato trattenuto in attesa di essere tradotto in Tribunale.