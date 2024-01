I lavori si svolgeranno da martedì 30 gennaio a venerdì 2 febbraio

Da martedì 30 gennaio a venerdì 2 febbraio, condizioni meteo permettendo, Area Blu provvederà a far asfaltare il tratto della via Selice che va dall’incrocio con la via Turati fino alla rotonda di via Romagnoli.

L’intervento di manutenzione stradale riguarda un tratto di circa 650 metri di lunghezza, nella sola corsia in uscita da Imola, quindi in direzione da via Turati a via Romagnoli.

Pertanto, il traffico veicolare verrà cosi gestito: sarà chiusa la corsia di via Selice che parte da via Turati e arriva fino alla rotonda di via Romagnoli; dalla rotonda di via Romagnoli verrà istituito un senso unico in direzione Centro Imola (sostanzialmente verrà mantenuta la corsia con direzione centro città); il traffico che proviene dalla via Selice in direzione Autostrada sarà dirottato su via Turati e sulla provinciale Lughese.

L’importo dei lavori, finanziato dal Comune è di circa 30 mila euro.