A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il sindaco Matteo Lepore

Nella Sala Rossa a Palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore ha consegnato la Turrita d’argento all’associazione Amici del Museo del Patrimonio industriale, che si è “accreditata negli anni per la sua autorevole ed efficace opera di valorizzazione della cultura tecnica e di impresa del nostro territorio”.

Il riconoscimento è stato conferito per essere sempre stata “sede di condivisione di esperienze, approfondimenti e di attività finalizzate a promuovere formazione e competenze” e per aver “posto al centro del suo impegno l’attenzione per le nuove generazioni, cercando di mettere in stretta relazione l’istruzione media e universitaria con il mondo della produzione”. Così è riportato nelle motivazioni che sono state lette dalla delegata alla Cultura Elena Di Gioia durante la cerimonia.