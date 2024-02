La riduzione del limite di velocità da 70 Km/h a 50 Km/orari potrà entrarein vigore solo dopo la modifica della segnaletica

Lo spostamento del cartello di centro abitato in località Piratello dall’attuale posizione in direzione Imola nasce dalla volontà del Comune di intervenire per la messa in sicurezza del tratto di via Emilia in località Piratello.

Il Comune, nell’autunno del 2021, a seguito di alcune segnalazioni, ha chiesto a Area Blu di verificare l’opportunità di intervenire sugli attuali limiti di velocità, proponendo l’abbassamento da 70 Km/h a 50 Km/h. Dall’analisi di Area Blu sull’incidentalità 2016-2020 in quel tratto di strada, emerge un numero non trascurabile di casi, con 14 incidenti all’interno del suddetto centro abitato. Nella maggior parte dei casi, si tratta di tamponamenti localizzati in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, con ogni probabilità connesse alla presenza del cimitero e del Santuario della Beata Vergine del Piratello.

Pertanto il Comune, in data 21/9/2021, ha chiesto ad Anas, in quanto di sua competenza, di ridurre il limite di velocità.

Al fine di abbassare il limite di velocità da 70km/h a 50km/h è stato istituito il centro abitato in località Piratello.

Nella definizione del limite di tale centro abitato in direzione Imola, nel rispetto di quanto recita l’art. 5 c. 4 del Codice della Strada, vista l’esigua distanza tra i due centri abitati (Imola e Piratello), “insufficiente per avere un duplice cambiamento di comportamento da parte dell’utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località”.

Su queste basi è stato concordato con Anas il verbale di delimitazione del centro abitato, sottoscritto in data 20/10/23.

In esso è disciplinata anche la gestione e manutenzione del piano viabile, che resta in capo ad Anas.

Si precisa che la riduzione del limite di velocità da 70 Km/h a 50 Km/orari, potrà entrare in vigore solo dopo la modifica della segnaletica. Attualmente sono in corso i rilievi necessari e si ipotizza l’attivazione del nuovo limite entro il 2024. Il Comune si farà promotore di una attenta campagna informativa nei riguardi dei cittadini, prima dell’entrate in vigore del nuovo limite orario.