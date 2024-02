ll Gruppo Hera si è aggiudicato la gara dell’Acquirente Unico in 37 province italiane, fra cui Bologna

A partire dal prossimo 1° luglio, il Gruppo Hera, attraverso la controllata Hera Comm, sarà il nuovo gestore del Servizio elettrico a Tutele Graduali dei clienti domestici non vulnerabili per la città metropolitana di Bologna, che coinvolge circa 79 mila punti di fornitura, attualmente serviti a Maggior Tutela. L’arrivo di Hera è stato determinato dall’aggiudicazione della gara nazionale indetta dall’Acquirente Unico, in relazione alla fine del mercato elettrico di maggior tutela a partire dal prossimo 1° luglio 2024.

L’aggiudicazione del Servizio a Tutele Graduali in altre 36 province

Oltre alla città metropolitana di Bologna, Hera si è aggiudicata il Servizio elettrico a Tutele Graduali in altre 36 province italiane, per un totale di oltre 1 milione di nuovi clienti elettrici. In particolare, la multiutility andrà a rafforzare la propria presenza in diverse regioni italiane: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria, Liguria, Piemonte e Campania. Consolidando, quindi, ulteriormente la propria posizione di terzo operatore nel settore, il Gruppo Hera si riconferma un player energetico di riferimento nel panorama nazionale.

Un risultato frutto della significativa esperienza nel settore e delle rilevanti sinergie industriali

Il Gruppo Hera ha vinto i 7 lotti per il Servizio a Tutele Graduali facendo leva sulle esperienze già maturate nella gestione dei Servizi a Tutele Graduali e su significative sinergie industriali. I nuovi clienti del Servizio a Tutele Graduali avranno a loro disposizione la consolidata competenza del Gruppo Hera nell’offrire soluzioni all’avanguardia nel settore energetico e numerosi canali di contatto, a partire dagli oltre duecento sportelli clienti su tutto il territorio nazionale, che rappresentano un punto di riferimento a cui rivolgersi per ogni richiesta, sia sulle forniture (gas ed energia elettrica) che sui servizi a valore aggiunto (risparmio energetico, mobilità sostenibile, soluzioni per le aziende). Per la multiutility è centrale l’attenzione al cliente e il radicamento sul territorio: la relazione con le comunità locali rappresenta, infatti, uno dei punti di forza dell’azienda. Alla rete fisica di sportelli in cui i clienti possono richiedere gratuitamente una consulenza energetica più approfondita, il Gruppo Hera affianca, inoltre, call center dedicati, una piattaforma web e una app che consentono di gestire le forniture anche comodamente da casa e trovare soluzioni per rendere i propri consumi più sostenibili.

Il numero verde dedicato per maggiori informazioni

Dal 7 febbraio, tutti i clienti attualmente serviti a Maggior Tutela potranno rivolgersi per qualsiasi informazione sul passaggio in corso al numero verde Hera 800.554.000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Cristian Fabbri, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, ha dichiarato: “Questo risultato rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di sviluppo dei nostri servizi commerciali e un tassello importante del nuovo Piano industriale appena presentato. La consolidata esperienza maturata in oltre vent’anni nel settore energy ci consentirà di offrire anche ai nuovi clienti la professionalità delle nostre strutture commerciali, fortemente radicate anche nella maggior parte delle province assegnate dalla gara. Da sempre siamo impegnati a fornire servizi di qualità e soluzioni innovative e sostenibili per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, sia residenziali che business, anche per accompagnarli nel percorso di decarbonizzazione ed efficientamento dei loro consumi”.

“Già oggi ai nostri clienti garantiamo la fornitura di energia elettrica rinnovabile certificata e la compensazione delle emissioni di gas serra derivanti dal consumo di gas naturale” – aggiunge Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm. “E continueremo a sviluppare nuove offerte commerciali a valore aggiunto e servizi per il risparmio energetico, soluzioni digitali e tecnologie innovative, con l’obiettivo di personalizzare sempre più l’esperienza dei nostri clienti, contribuire alla crescita sostenibile del settore e alla transizione energetica del Paese. Nello specifico stiamo predisponendo un’offerta specifica destinata ai clienti attualmente serviti a Maggior Tutela”.

Le altre gare aggiudicate

L’aggiudicazione dei 7 lotti per il Servizio a Tutele Graduali per clienti domestici non vulnerabili nel mercato elettrico si aggiunge alle ultime gare vinte dal Gruppo Hera, sempre attraverso la controllata Hera Comm, nel settore gas (servizio di fornitura di ultima istanza, servizio di default distribuzione e gara Consip GAS15bis per la fornitura alle Pubbliche Amministrazioni) ed energia elettrica (gara Consip EE21 per la fornitura alle PA, Servizio a Tutele Graduali per le Piccole Imprese per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024, servizio di salvaguardia per il biennio 2023-2024, Servizio a Tutele Graduali per le microimprese per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027). Il Gruppo Hera è l’unico operatore che ad oggi gestisce tutti i servizi relativi ai mercati di ultima istanza gas ed energia elettrica destinati ai clienti finali.