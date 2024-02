Per l’occasione c’è stata la posa della targa celebrativa ai padiglioni 10-12, nell’ambito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo del Complesso dell’Osservanza

Il grande progetto di restauro e risanamento conservativo del Complesso dell’Osservanza oggi ha vissuto un altro momento particolarmente significativo. Si è svolta nella mattina di sabato, infatti, la cerimonia di posa della targa celebrativa all’ingresso dei padiglioni 10-12, i cui lavori hanno preso il via nelle scorse settimane.

La targa è stata posta dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, insieme al sindaco di Imola e presidente del Nuovo Circondario Imolese, Marco Panieri. Ricordiamo che nell’ambito del PNRR, il progetto di recupero dei padiglioni del Complesso Osservanza è finanziato con oltre 17 milioni di euro attraverso i Piani Urbani Integrati, che sono in capo al Ministero dell’Interno.

“Questo progetto è di grandissima valenza strategica per la città e testimonia quanto sia importante investire nella rigenerazione urbana per trasformare spazi abbandonati e degradati in nuove opportunità per la crescita economica e sociale dei territori. Qui la sfida è stata raccolta con grande coraggio e visione, per dare risposte concrete alla comunità. Oggi ho avuto modo di apprezzare i tanti interventi pubblici in corso e, visitando l’autodromo, ho potuto vedere quanto si sta facendo per realizzare un evento che rappresenta una eccellenza del territorio ed una vetrina internazionale per tutto il Paese” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine della visita al complesso dell’Osservanza.

In precedenza il sindaco Panieri aveva accolto il ministro dell’Interno in autodromo, presenti il presidente di Formula Imola, Giancarlo Minardi e il direttore dell’impianto, Pietro Benvenuti, per illustrargli sia il ricco calendario di eventi del 2024, a partire dal Gran Premio di F.1 del 17-19 maggio sia gli investimenti realizzati negli ultimi tre anni e quelli in programma, per rendere l’autodromo sempre più competitivo.

“La visita del ministro Piantedosi, che ringrazio, è stata l’occasione per rimarcare un perfetto gioco di squadra, che attraverso i piani urbani integrati ha saputo cogliere nei tempi e nelle modalità un grande piano di rigenerazione per l’area dell’Osservanza, frutto della collaborazione fra ministero dell’Interno, Comune, Con.Ami, Nuovo Circondario Imolese, Città metropolitana di Bologna, Sovrintendenza ai Beni culturali, Università di Bologna e le aziende coinvolte. Sono già partiti i cantieri, che a Imola consistono in una grande trasformazione all’interno di un progetto più ampio, in chiave metropolitana, che unisce il NCI, con oltre 17 milioni di euro. Nell’occasione è stato molto significativo presentare al ministro l’Autodromo e il determinante lavoro svolto dalla fine del 2020 ad oggi, in termini di grandi eventi e polifunzionalità. Questa mattinata ha rappresentato l’occasione per evidenziare da un lato lo sviluppo sociale ed economico e dall’altro una grande vetrina per il Paese, attraverso il GP di F.1 a Imola, con importanti ricadute anche per tutta la MotorValley, grazie anche al sostegno di Stefano Bonaccini e della Regione Emilia-Romagna” ha commentato il sindaco Marco Panieri.

Al termine della visita, il sindaco ha donato al ministro Piantedosi una statuetta in ceramica, opera della sezione artistica della Cooperativa Ceramica d’Imola, proprio in occasione del 150 anni della cooperativa imolese. Alla visita erano presenti, fra gli altri, il prefetto di Bologna Attilio Visconti, il questore di Bologna Antonio Sbordone, il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, i sindaci dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese, il presidente di Con.AMI, Fabio Bacchilega, il direttore generale di Con.AMI Giacomo Capuzzimati e i vertici provinciali e territoriali delle Forze dell’Ordine.