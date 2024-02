Il nuotatore italiano campione del mondo protagonista per coniugare valori e sana alimentazione

Granarolo S.p.A. e Gregorio Paltrinieri, nuotatore campione del mondo e campione olimpico, saranno di nuovo insieme per tutto il 2024. L’atleta italiano sarà il testimonial del brand Granarolo Benessere in Italia rappresentando ancora una volta i valori del Gruppo, da sempre attento a sana alimentazione e benessere fisico attraverso la promozione di iniziative sportive per ragazzi di ogni età nate nelle comunità in cui opera.

Tante le attività previste nel corso del 2024, a cominciare dal ritorno in comunicazione su tv e web della campagna “Prenderci gusto a stare bene”, ideata e sviluppata con l’agenzia creativa Nadler Larimer & Martinelli: sino al 2 marzo gli spot dedicati alle linee Granarolo Benessere High Protein e Granarolo Benessere Accadì, firmati da Ago Panini per la casa di produzione The Big Mama, torneranno in programmazione su tutti i principali canali tv (Mediaset, Discovery, Rai, Sky e La7).

Gli spot saranno al centro di una video strategy multicanale, nel contesto più ampio della campagna a sostegno di Granarolo Benessere, la linea dedicata a specifici bisogni per tutta la famiglia. In particolare, quello degli sportivi sarà il target di riferimento al centro della strategia del Gruppo grazie a Granarolo High Protein, la linea di prodotti specificatamente studiata per coloro che ricercano un contenuto proteico superiore.

Il mercato degli alimenti proteici è in continua crescita: quasi 1 famiglia su 2 acquista prodotti ad alto contenuto di proteine, mentre sono 11,8 milioni le famiglie acquirenti stimate (Fonte: GFK Consumer Panel). Dopo il grande successo della linea di formaggi ad alto contenuto di proteine (mozzarella, stracchino e ricotta) grazie ai quali il Gruppo Granarolo si attesta primo sul mercato e leader nei formaggi proteici con una quota del 29,5% a valore, la gamma si è allargata con nuove referenze che vanno incontro a tutte le occasioni di consumo come kefir, milkshake, barrette e dessert, con tante novità di prodotto in arrivo nei prossimi mesi.

Il connubio Granarolo-Paltrinieri si pone quindi ancora una volta l’obiettivo di intercettare un target di consumatori più attento al benessere fisico e rappresentare valori quali sana alimentazione e sportività, proponendosi come esempio positivo in particolare per le nuove generazioni. Molti saranno quindi gli eventi sportivi a cui Granarolo parteciperà lungo tutto l’arco dell’anno e che si stanno al momento definendo in diverse città d’Italia.

A completamento del piano di comunicazione, Granarolo Benessere sarà protagonista di un ricco piano digital, con una campagna declinata attraverso video online sulle più importanti piattaforme e contenuti social sulle pagine Facebook e Instagram, oltre che essere visibile in uno spazio presso l’aeroporto di Bologna e attraverso attivazioni sul punto vendita, con materiali dedicati quali locandine, testate e fasce per vasche e scaffali frigo.