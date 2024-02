Si sta procedendo con l’abbattimento di alcuni alberi “Acer negundo”

Il Servizio del verde pubblico di Area Blu ha avviato l’intervento di abbattimento di otto esemplari di “Acer negundo”, in via Andreini, nel tratto compreso tra la rotonda di Viale Carducci e l’incrocio con via Casoni. Gli alberi, attualmente in pessimo stato, in seguito agli eventi meteo avversi avvenuti negli ultimi mesi del 2023 hanno generato danni alle proprietà private limitrofe.

Al momento le piante non verranno immediatamente sostituite in quanto non si ritiene più idonea la collocazione all’interno del marciapiede, con riduzione del passaggio pedonale e scarsa accessibilità.

In linea con quanto previsto nel progetto candidato dal Comune di Imola al Bando della Regione Emilia Romagna “Progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane”, che prevede la rigenerazione urbana di via Andreini, comprese le aree pubbliche presenti attorno alla Palestra in via Volta e del Parco Aviatori d’Italia, si ritiene necessario realizzare delle aiuole dedicate alle alberature che diano alle alberature stesse il giusto spazio di crescita.

I lavori di abbattimento degli otto alberi si concluderanno, presumibilmente, entro la fine della stessa settimana (salvo maltempo).