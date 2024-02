Arrestati dai Carabinieri due italiani per furto aggravato continuato in concorso

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno arrestato due italiani, un 43enne noto alle forze dell’ordine, e un 20enne incensurato, entrambi residenti nella Provincia di Modena, per furto aggravato continuato in concorso.

Tutto ha avuto inizio nel mese di febbraio quando un 66enne italiano, residente nella Provincia di Bologna, ha denunciato ai Carabinieri il furto di carburante da alcuni bus presso la ditta dove lavora. Infatti in data 6 febbraio, l’uomo ha dichiarato in sede di denuncia, di aver notato una vistosa macchia di carburante e un paio di guanti usati, nelle adiacenze di un bus, inoltre nell’avviare il bus in questione, ha notato che la lancetta del carburante era sulla riga rossa.

Il 66enne ha anche aggiunto che ogni bus contiene circa 150 – 160 litri di carburante. Tale episodio si è verificato anche nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2024. Nella serata del 12 febbraio 2024, durante un controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei furti, i Carabinieri hanno notato all’interno dell’area di deposito dove erano parcheggiati i bus, un uomo, che alla vista dei militari ha tentato di nascondersi.

Pochi istanti dopo, i Carabinieri hanno visto che a due bus era stato rimosso il tappo dei serbatoi e all’interno erano stati inseriti due tubi in gomma, per la precisione, un’estremità all’interno del serbatoio l’altra estremità all’interno di alcune taniche adiacenti agli autobus. Nel continuare le ricerche, i militari hanno individuato il soggetto in questione, insieme ad un altro individuo, e dopo averli bloccati, i Carabinieri hanno immediatamente notato che entrambi i soggetti avevano le mani sporche ed oleose, inoltre emanavano un forte odore di gasolio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due soggetti, arrestati dai Carabinieri, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza. In sede Giudizio direttissimo l’arresto è stato convalidato. Il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il 20enne all’obbligo di presentazione alla P.G.