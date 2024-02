La Segreteria Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri esprime la sua vicinanza

A dichiararlo sono il Segretario Generale dell’Emilia Romagna Giovanni Morgese e l’Aggiunto Andrea Di Virgilio, che affermano “È delle ultime ore la spiacevole notizia del ricovero in urgenza dell’Onorevole Guido Crosetto, Ministro della Difesa. Eventi questi, che umanamente ci rattristano e ci inducono ad esprimere, al Ministro e ai suoi familiari, la nostra massima vicinanza e l’augurio di una rapida guarigione, a nome di tutta la Segreteria del Nuovo Sindacato Carabinieri. Il Ministro Crosetto svolge la sua attività a capo del Dicastero della Difesa, in un momento storico per i Sindacati militari. Una fase delicata, complessa e fondamentale sotto molteplici aspetti. Nutriamo moltissime aspettative da questo percorso e siamo certi che l’On. Crosetto tornerà presto al lavoro e a confrontarsi con le realtà sindacali militari per realizzare appieno quanto oggi è in itinere”.