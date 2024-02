Panieri: “Abbiamo pienamente rispettato l’impegno di terminare i lavori nei 4 mesi previsti”

Il ponte di viale Dante sul fiume Santerno è stato riaperto alla circolazione stradale ieri mattina, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal progetto di consolidamento statico e miglioramento sismico della struttura.

In precedenza, alle ore 8.30, si è svolto il taglio del nastro, effettuato all’altezza di viale Dante, dal sindaco Marco Panieri, insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, all’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, ai rappresentanti di Area Blu, ai tecnici progettisti, ai vertici dell’impresa che ha realizzato i lavori e ad alcune attività economiche ubicate nell’area Autodromo – Parco Acque Minerali.

Ricordiamo che il ponte era stato chiuso lunedì 16 ottobre, all’altezza di viale Dante, per consentire la realizzazione dei lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico. Durante questa chiusura, è stato consentito solo il transito dei pedoni e delle bici a mano, grazie a un passaggio pedonale, per la larghezza del marciapiede.

Con la riapertura alla circolazione stradale anche dei veicoli si completa così la prima fase del progetto di consolidamento, quella che ha riguardato la parte superiore del ponte e in specifico il tratto stradale.

Ora i lavori proseguiranno in particolare nella parte sottostante, oltre che nel rafforzamento delle balaustre laterali e nella nuova illuminazione, senza che questo abbia ripercussioni sulla circolazione stradale.

Il quadro economico complessivo dei lavori ammonta a 1,170 milioni di euro, di cui 1.089.000 euro finanziati dal PNRR e il restante da Area Blu (circa 68.000 euro) e dal Comune (13.000 euro).

“Come avevamo annunciato, il Ponte di viale Dante è stato restituito alla città e riaperto alla circolazione anche veicolare – sottolinea il sindaco Marco Panieri – Abbiamo pienamente rispettato l’impegno di terminare i lavori nei 4 mesi previsti e di questo voglio ringraziare i tecnici, gli operai e quanti hanno lavorato intensamente in questo periodo, in particolare l’ingegnere Donata Mestri di Area Blu quale RUP del progetto e agli assessori ai Lavori Pubblici, Pierangelo Raffini e alla Mobilità, Elisa Spada. L’intervento di consolidamento non è terminato e proseguirà nei prossimi mesi nella parte inferiore del ponte, oltre al rafforzamento delle balaustre laterali, richiesta integrata in fase di progettazione per garantire l’accessibilità e ulteriori condizioni di sicurezza durante i grandi eventi, e all’installazione di una nuova illuminazione che valorizzerà i colori dell’Autodromo. Tutto sarà pronto entro la primavera. Nonostante i fisiologici disagi della chiusura, dei quali siamo stati consapevoli, abbiamo completato un decennale intervento di messa in sicurezza che era necessario e fatto la nostra parte con il massimo impegno. Oggi ringraziamo le attività economiche, sociali e sportive della zona per gli sforzi di questi mesi, ora c’è bisogno di ripartire insieme a tutta velocità e l’invito che voglio fare alla cittadinanza è quello di vivere questa zona e i suoi luoghi”.