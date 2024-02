Seconda edizione dell’evento dedicato alle donne ma non solo, con convegni, test drive, prove di guida sicura

Dopo il successo della prima edizione nel 2023, torna anche quest’anno l’evento “Wow Women Motor” dedicato alle donne ma che coinvolge tutti, in una giornata ricca di spunti e riflessioni. L’appuntamento è venerdì 8 marzo, per tutta la giornata, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ad organizzarlo sono il Comune di Imola insieme all’Autodromo, con il patrocinio di Unibo, Muner, Motorvalley, Città dei Motori oltre a Regione, Città Metropolitana e Confindustria.

Si tratta di un focus sull’empowerment femminile, che parte dal mondo dell’Automotive ma si allarga a tante altre realtà, abbracciando la formazione aziendale, l’inserimento nel mondo del lavoro con il coinvolgimento delle aziende del territorio. Il target non sono solo donne ma si vuole dare, attraverso la giornata di approfondimento dell’8 marzo, un messaggio di condivisione e di ascolto che non parte dal “genere” ma dalle competenze.

Si comincia al mattino nella Sala Museo con attività formative e in pista e nel paddock con attività di guida sicura con prove di abilità e test drive e si prosegue il pomeriggio con un convegno nella sala Museo e in pista e nel paddock con test drive.

Il programma

Sala Museo

Dalle ore 10 alle ore 12; Ferrari: Competenze, Persone, Team

Attività rivolta a studentesse e studenti universitari

Programma: 10:00 – Introduzione; 10:05 – Elena Bassoli, docente Muner e Unimore, coordinatrice del Gender and Diversity EmpowHerment Committee; 10:15 – Dennis de Munck, Head of University Relations, Ferrari DNA e Valori; 10:30 – Irene Vittori Antisari, F1 ERS Application Engineer; 11:00 – Maria Cecilia Tomasetti, F1 Wind Tunnel Test Engineer; 11:30 – Q&A

Per studentesse e studenti universitari di tutte le facoltà, che si iscrivono online con un form apposito sul sito Autodromo.

Ferrari spa insieme a Muner darà una panoramica di cosa significa lavorare in Ferrari e quali sono le posizioni più richieste.

Sala Stampa Polifunzionale

A cura di BOOM, ore 11.00 – Attività di formazione e indirizzo al lavoro

Abbattere i pregiudizi nelle STEAM: orientamento alle carriere del futuro e strumenti di AI generative. Si tratta di una attività formativa, rivolta a circa 100 studentesse e studenti delle scuole superiori, a cura di BOOM Crif, che prevede un momento di incontro con aziende del territorio e professionisti che esploreranno i principali trend innovativi delle aziende, i ruoli in essere, i lavori del futuro e i nuovi percorsi professionalizzanti-ITS.

In pista e nel paddock

Al mattino, a cura di PenskeCars e GuidarePilotare si svolgerà attività di guida sicura con prove di abilità e Test drive

Sala Museo

Presenta: Carolina Tedeschi; ore 14.00 – saluti istituzionali; ore 14.30 – Donne protagoniste nelle aziende dell’automotive: verranno riportate esperienze di Gender Equality nelle seguenti aziende: Eco-Certificazioni; Crif; Curti; Canossa; Bucci Industries; AVL; BCC.

Alle ore 15.30 – Sinergia tra aziende e università per la promozione della parità di genere: l’esempio di MUNER Gender and Diversity EmpowHERment Committee.

Ore 16.00 – Donne alla guida: esperienze a confronto, “Dal mondo dei trasporti e delle Forze dell’Ordine, le donne alla guida in Italia”, con testimonianze di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare.

Ore 16.45 – Le donne in posizioni apicali di grandi aziende, “La gestione di ruoli apicali”, ne parlano Elena Alberti, Managing Director and CFO, PenskeCars; Marta Gasparin, Head of Marketing – Prestige and Motorsport, Pirelli; Simona Zito, General Manager e Amministratore Delegato Italia, Chopard Italia; Teresa Lenzoni, General manager commercial, L’Oréal; Camilla Lunelli, Director of Communications and External Relations, Gruppo Lunelli.

Ore 17.45 – Premio WOMAN IN WOW 2024, con la consegna del riconoscimento a una donna che ha il fattore WOW. A seguire, alle ore 18.15, aperitivo e networking

In pista e nel paddock

Nel pomeriggio, a cura di PenskeCars e GuidarePilotare si svolgeranno Test drive.