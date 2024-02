Insignito della medaglia d’oro al valor militare, Pulicari fu ucciso 45 anni fa da una banda di criminali

Domani, sabato 17 febbraio, alle ore 16, ci sarà una cerimonia di commemorazione del 45° anniversario della morte del Capitano dei Carabinieri Giuseppe Pulicari, Medaglia d’Oro al Valore Militare, ucciso a Castel San Pietro Terme il 17 febbraio 1979.

La cerimonia si svolgerà davanti alla Caserma dei Carabinieri di Imola, in via Cosimo Morelli, alla presenza di autorità militari e civili. Dopo la deposizione di una corona di fiori, in ricordo del valoroso ufficiale, sarà celebrata una Santa Messa nell’adiacente Chiesa di Santa Maria in Regola.

La funzione liturgica sarà officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Don Giuseppe Grigolon.