Il parcheggio avrà 86 stalli auto e 6 per le moto

Anche le opere complementari della tranvia cominciano a prendere corpo. Da lunedì 19 febbraio a Borgo Panigale iniziano i lavori di costruzione di un nuovo parcheggio con 86 stalli auto e 6 stalli moto in un’ampia area compresa tra via Marco Emilio Lepido e via Savonarola, strada sulla quale sarà posto l’accesso al parcheggio.

Dopo i saggi preliminari del sottosuolo per la bonifica degli ordigni bellici, il programma del cantiere prevede le attività di sbancamento e livellamento, gli interventi sui sottoservizi e infine le opere di urbanizzazione con l’impiego di materiali drenanti.

La riqualificazione dell’area, oltre alla creazione dei nuovi stalli per la sosta, include la messa a dimora di 25 nuovi alberi e la realizzazione delle opere per garantire una corretta gestione delle acque piovane durante le precipitazioni abbondanti.

La conclusione dei lavori è in calendario per fine primavera; durante gli stessi non sono programmate variazioni alla viabilità.