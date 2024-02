Panieri e Raffini: “Un importante passo per molteplici ragioni”

Imola è entrata a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. La cerimonia di consegna della bandiera Città dell’Olio si è svolta nella Sala del Consiglio Comunale, in municipio, in occasione dei saluti istituzionali.

Sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Marco Panieri, l’assessore all’Agricoltura e Sviluppo economico, Pierangelo Raffini, il presidente e il direttore dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, rispettivamente Michele Sonnessa e Antonio Balenzano, Giovanni Bettini, produttore olivicolo e Vanni Angeli, socio e vice presidente delFrantoio Valsanterno di Imola.

Al termine della cerimonia istituzionale, nei locali ex Bar Bacchilega, si è svolta una degustazione di olio, a cura del Frantoio Valsanterno.

Perché Imola ha aderito all’Associazione Nazionale Città dell’Olio

L’Amministrazione Comunale di Imola ha deciso con atto di indirizzo della Giunta comunale (G.C. n. 191 del 4 luglio 2023) di dare mandato al Servizio Sviluppo Economico di procedere con l’adesione, che il 26 ottobre 2023 è stata approvata dal Consiglio comunale.

La scelta che ha spinto il Comune di Imola ad associarsi è supportata e basata su quattro aspetti: in primo luogo la presenza nel territorio comunale del Frantoio Valsanterno, che raccoglie molti consensi a livello nazionale affermandosi con attestazioni di stima e premi ad alto livello; poi la volontà di impegnarsi a dar voce alle colline di Imola e della Valle del Santerno, terra vocata all’olivicoltura; la presenza sul territorio comunale di un crescente numero di piccoli olivicoltori; infine la volontà di valorizzare il territorio comunale nel suo complesso, grazie anche alla valorizzazione dell’olivicoltura.

A questo proposito, basta guardare i dati di produzione relative all’attività del Frantoio Valsanterno. Si è passati dai 500 quintali di olive lavorate che hanno prodotto 70 quintali di olio nel 2019 ai 5.186 quintali di olive lavorate, con oltre 710 quintali di olio ottenuto e 450 clienti nel 2022. Una crescita in 4 anni che è decuplicata.

“L’adesione di Imola all’Associazione Nazionale Città dell’Olio è un importante passo per molteplici ragioni – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Agricoltura e Sviluppo economico, Pierangelo Raffini -. Prima di tutto si favorisce la promozione dell’olio di oliva di qualità, valorizzando una filiera di produzione locale in grande espansione e che in pochi anni ha decuplicato la produzione, inoltre promuove la cultura dell’olivo per l’attrattività turistica, culturale ed economica, non solo per maggiori vendite e l’incremento dell’enoturismo, ma anche come vetrina di alto livello e caratteristica per la promozione del marchio Imola in Italia e all’estero. Questo è solo uno degli ultimi tasselli che l’Amministrazione Comunale ha compiuto per la promozione delle nostre eccellenze territoriali, considerando anche la creazione del brand Dal Cuore di Imola, il progetto Terre&Motori, la Ciclovia del Santerno, l’adesione a Città dei Motori e altri progetti per la promozione del territorio e la destagionalizzazione dei flussi puntando sulla qualità, sul nostro tessuto economico e le sue eccellenze”.

Da parte sua, il presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, Michele Sonnessa ha dichiarato: “ringrazio il sindaco di Imola Marco Panieri che aderendo alla nostra associazione ha dimostrato di credere nel percorso condiviso che abbiamo tracciato diventando un punto di riferimento nella promozione del turismo dell’olio, nella lotta all’abbandono dei terreni olivicolo, nella valorizzazione dell’agricoltura sociale, nella formazione ed educazione al consumo consapevole e nella diffusione della cultura dell’olio e di un prodotto di eccellenza che rappresenta il Made in Italy nel mondo. Questa scelta va nella chiara direzione del voler dare anche un valido supporto ai produttori locali attraverso la partecipazione alle tante iniziative che, come Associazione, realizziamo. Di cose da fare ne abbiamo e siamo felici di poter contare sul contributo della Città di Imola a cui diamo il benvenuto, per farle insieme”.

“Abbiamo trovato una grande collaborazione nel territorio e nell’Amministrane comunale – ha detto Vanni Angeli, socio e vice presidente delFrantoio Valsanterno – e abbiamo cercato fin dal nostro arrivo di divulgare in maniera forte la cultura dell’olio, coinvolgendo anche le scuole. Nel nostro settore l’aggregazione e la collaborazione fra i frantoi è fondamentale e dobbiamo lavorare in questa direzione, anche per quanto riguarda la promozione”.

“L’adesione alle Città dell’Olio è un risultato molto importante – ha aggiunto Giovanni Bettini, produttore di Borgo Tossignano -. E’ un grande contributo a guardare avanti con fiducia e speranza alla prossima raccolta, dopo che gli uliveti in collina sono stati in tanti casi distrutti dalle frane legate alle alluvioni dello scorso anno, mentre i contributi che sono stati promessi per il ripristino degli uliveti non sono ancora arrivati”.