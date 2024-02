Online l’avviso rivolto ad Associazioni. Le domande vanno inviate entro il 6 marzo

La Città metropolitana ha pubblicato l’avviso rivolto ad Associazioni Dilettantistiche Sportive o Associazioni di Promozione Sociale per finanziare attività per promuovere l’utilizzo e l’avviamento alla bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e sicuro, nonché per educare ad un comportamento rispettoso e attento alla circolazione stradale.

Il servizio richiesto consiste nella proposta di un “Bike park” che possa ospitare corsi di insegnamento all’uso della bicicletta, di educazione stradale e di conoscenza della Bicipolitana che consente autonomia di movimento anche ai più piccoli. I corsi si dovranno svolgere il sabato mattina, dal 6 aprile al 25 maggio 2024 con possibilità di ampliare l’offerta anche per tutto il mese di giugno.

Durante il corso i partecipanti verranno invitati a partecipare ad uscite esterne in occasione delle domeniche ciclabili e di altri eventi organizzati.

Ogni Associazione selezionata dovrà occuparsi della gestione operativa del Bike Park (accoglienza, distribuzione gadget e materiale informativo, registrazione presenze, assicurazione partecipanti, messa in disponibilità istruttori) e della promozione delle attività.

La Città metropolitana mette a disposizione un importo complessivo di 10.000 euro e valuterà le proposte arrivate sulle quali destinerà per ciascuna Associazione una quota massima di 2.000 euro per la copertura dei compensi di istruttori e istruttrici e del personale utile alla gestione dei Bike Park, degli eventuali costi aggiuntivi di promozione/comunicazione e dell’eventuale acquisto di materiali.

I destinatari del contributo sono Associazioni Dilettantistiche Sportive e/o Associazioni di Promozione Sociale che abbiano come finalità la gestione di una o più attività sportive legate al mondo della bicicletta, senza scopo di lucro e per scopi di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica. Il progetto

I soggetti interessati dovranno presentare la documentazione richiesta (modulo di adesione e scheda progetto) via PEC a: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it entro il 6 marzo 2024.

Affiancato al progetto Bike Park, Città metropolitana e Territorio Turistico propongono il calendario delle “Domeniche Ciclabili” con percorsi chiusi al traffico in un’ottica di sicurezza stradale e riscoperta lenta del territorio. Inoltre, il 2 giugno 2024, presso i Giardini Margherita, in occasione della “Granfondo Dieci Colli” sarà allestito un Bike Village dedicato a bambini e ragazzi, presso il quale si svolgerà la festa di fine corso con tutti i partecipanti ai Bike Park.