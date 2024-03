Da oggi sino al 5 aprile ristretta la carreggiata su via Selice all’altezza del cavalcavia

Oggi, lunedì 4 marzo, sono cominciati gli scavi per la risoluzione delle interferenze delle reti acqua, gas, fognatura con il progetto di ampliamento alla IV corsia dell’A14, ad opera di una società che interverrà per conto di HERATECH S.R.L. In pratica, sono lavori propedeutici all’allargamento del cavalcavia dell’A14, per far passare la quarta corsia autostradale.

I lavori interessano la via Selice nei pressi e sotto il cavalcavia dell’A14. Pertanto, la Polizia Locale ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei per la regolamentazione della circolazione: sino alle ore 16.30 del 5 aprile prossimo è prevista la chiusura della corsia ovest/Ferrara-Firenze e il restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’area di cantiere posta nei pressi e sotto al cavalcavia Autostrada A14, con transito a senso unico alternato di circolazione. Il suddetto transito sarà regolato da movieri, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e da semafori dal lunedì al venerdì (escluso festivi) dalle ore 00:00 alle 7.30 e dalle 16.30 alle 24.00; i sabati e i festivi, dalle 00.00 alle 24.00.

Inoltre, verrà istituito il divieto di transito veicolare per 3 notti con orari da concordare almeno 7 giorni lavorativi prima con la Polizia Locale, nel tratto compreso tra la rotatoria con Via Molino Rosso / Autostrada A14 (area casello) e l’intersezione con Via Bicocca, con l’esclusione dei veicoli di residenti, aventi titolo, destinati/provenienti alle attività presenti nel tratto chiuso, oltre a Forze dell’Ordine e di Soccorso.

La ditta che effettuerà i lavori ha predisposto l’apposita segnaletica stradale che indica la deviazione facoltativa (itinerario raccomandato), relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, che è stata posizionata in corrispondenza dell’intersezione Via Selice Provinciale / Via Bicocca; rotatoria Via Bicocca / Via Gambellara; intersezione Via Gambellara / Via Molino Rosso; rotatoria Via Molino Rosso / Autostrada A14 (area casello). Inoltre, preavvisi di deviazione sono stati posizionati sulla Via Selice Provinciale prima della Rotatoria Via Molino Rosso / Autostrada A14 (area casello), in Via Molino Rosso e in Via Bicocca.