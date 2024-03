Il paese si tinge di rosa con un ricco programma per celebrare la ricorrenza dell’8 marzo e omaggiare tutte le donne

Un appuntamento che torna d’attualità grazie all’impegno dell’organizzatrice Rina Sperindio e delle sue amiche, dei tanti partner sostenitori e alla preziosa collaborazione della Dozzese Calcio. La manifestazione è patrocinata dal municipio di Dozza.

L’itinerario, di circa 4 chilometri, da Piazza Zotti si snoderà verso le vie XX Settembre, Calanco, Circonvallazione, Felicione e Vigne poi, alla rotonda di Monte del Re, proseguirà per le vie Poggiaccio e Nenni. Arrivo al campo sportivo dove ci sarà un piccolo ristoro a base di ciambelle, crostate e bevande. L’iniziativa è a offerta libera ma vincolata alla generosità delle partecipanti per materializzare il sogno di acquistare un mammografo. Un obiettivo concreto dopo il successo riscosso lo scorso anno con la donazione di un elettrobisturi all’Ausl di Imola. Un capolavoro solidale diventato realtà grazie ai proventi raccolti in diverse edizioni della ‘Stradozza’ e della ‘Camminata sotto le stelle’.

“Contiamo moltissimo sulla generosità delle partecipanti donne perché il mammografo ha un costo elevato che supera i 100mila euro – spiegano l’organizzatrice Rina Sperindio e le sue amiche -. Le edizioni passate hanno sempre registrato numeri di iscrizione da record con l’ampio superamento della quota delle mille partenti. Il nostro ringraziamento va a tutti i partner che sostengono l’iniziativa e al presidente della Dozzese Calcio, Leonardo Vanni, schierato al fianco dell’iniziativa da tempo. L’invito alle donne di tutto il territorio è esteso in massa anche in caso di maltempo”. (Per info Rina 347.3227377).

Non meno importante la consegna dell’onorificenza di DozzAmbassador, prevista nella sala consiliare del municipio dozzese alle ore 10.30 dell’8 marzo con possibilità di accesso per il pubblico, alla pilota di rally Rachele Somaschini. La campionessa, affetta da fibrosi cistica fin dalla nascita, collabora dal 2011 con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus presieduta da Matteo Marzotto.

Nel 2016, inoltre, ha fondato l’iniziativa #CorrerePerUnRespiro per unire la sua passione per i motori al bisogno di sensibilizzare ed informare la comunità sull’importanza della ricerca scientifica. L’iniziativa ha raccolto, tra paddock, campi gara ed eventi, oltre 160mila euro che hanno dato forma al progetto d’eccellenza Task Force For Fibrosis (TFCF) promosso in sinergia con l’Istituto G. Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia di Genova. Nel 2023, le donazioni raccolte grazie al progetto hanno superato i 350mila euro.

Lo scorso 20 giugno, la Somaschini ha pubblicato il suo primo libro ‘Correre Per Un Respiro’ (Baldini+Castoldi) con royalties interamente devolute alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. A livello sportivo, invece, l’ultimo anno della pilota lombarda si è sviluppato tra ICE Challenge (Campionato Velocità su ghiaccio, ndr) e i due programmi Campionato Europeo Rally e Campionato Italiano Rally (Terra e Asfalto). Per lei, che vanta piazzamenti importanti nelle gare di tutto il mondo tra cui il celebre Rally di Monte Carlo, pure la gioia del terzo titolo di Campionessa Italiana Rally Femminile.

Come da tradizione, il Comune di Dozza, attraverso i suoi servizi bibliotecari, diffonderà anche una mirata bibliografia dedicata alla ricorrenza tramite i suoi canali di comunicazione istituzionali.