La panchina si trova presso il Parco Manusardi ed è stata donata dalla Coop Reno Soc. Coop.

In occasione della realizzazione delle iniziative organizzate per la ricorrenza dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, è stata inaugurata, presso il Parco Manusardi, la nuova panchina rossa donata dalla Coop Reno Soc. Coop.

Presenti, oltre alla Sindaca Beatrice Poli e all’Assessora alle Pari Opportunità Meri Mirandola anche i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia del Capoluogo, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano prof.ssa Adele D’Angelo, Giuliano Luzzi e Cinzia Montecuccoli, in rappresentanza della Coop Reno.

Le panchine rosse non sono solo simboli ma azioni concrete di un intento comune tra pubblico e privato per non abbassare l’attenzione pubblica su un tema così delicato e tristemente attuale. Una panchina dove trovare anche il codice qrcode che riporta alla guida “diciamo no”.

Un momento partecipato che va nella direzione di una comunità educante dove di fronte a grandi temi non solo la scuola si mette in gioco ma tutte le componenti.

“Un sentito ringraziamento alla Coop Reno per questa attenzione in una giornata che ci riporta l’urgenza di continuare a batterci per quei valori, quei diritti che altre donne hanno conquistato per noi. Non una festa quindi ma una giornata internazionale per riportare le istituzioni, ma anche i cittadini, di fronte a quell’impegno a cui tutti siamo chiamati per il raggiungimento di una parità vera. In questo senso la presenza dell’istituzione “scuola” in questa giornata è particolarmente preziosa” – commenta la Sindaca Beatrice Poli.