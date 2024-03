Un piccolo pensiero alle donne che rivestono un ruolo politico nella città imolese

L’Associazione Anteas ha donato, in occasione della Festa della Donna, a tutte le Donne che rivestono un ruolo politico nella città un piccolo pensiero.

“Ringraziamo ANTEAS Associazione del nostro territorio per la bella sorpresa che ha riservato alle Assessore e alle Consigliere comunali in occasione dell’8 marzo – commenta l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni -. E’ stata l’occasione anche per le Consigliere presenti, Rebecca Chiarini, Maria Lorena Trotta, Mirella Pagliardini, Bruna Gualandi per ascoltare dalla Presidente Anteas, Lea Bacci, parole sull’attività che l’Associazione svolge a sostegno delle fragilità, attraverso il progetto di contrasto alla solitudine, progetti di inclusione sociale e trasporto sociale, con cui rende possibile a persona anziane e con disabilità di recarsi a fare visite o accedere a cure ospedaliere. La Presidente, insieme ad alcuni volontari e volontarie dell’Associazione, ci ha donato un piccolo pensiero, e così ha voluto fare con le donne che ricoprono ruoli apicali all’ASL, all’ASP e al NCI”.

“Il librettino che ci hanno consegnato è il frutto del lavoro manuale degli anziani che frequentano i cosiddetti gruppi di contrasto alla solitudine, in cui accanto ad una tombola o ad un pranzo vi è anche il momento culturale, come la presentazione di un libro, l’incontro per imparare la gestione della quotidianità, oppure la visione di una commedia teatrale – spiega l’assessora Spadoni -. Insieme abbiamo ricordato in questa particolare giornata tutte le volontarie del nostro territorio per il servizio che svolgono a sostegno delle fragilità, che spesso è ulteriore rispetto ai compiti di cura che già vivono all’interno della propria famiglia. Abbiamo ringraziato anche tutte le Consigliere comunali per il servizio volontario che hanno assunto a favore del bene comune nella propria città. Anche da parte mia, in questa particolare giornata, un ringraziamento speciale a tutte le donne che sono impegnate a tutelare i diritti dei più fragili, perché hanno ben compreso che la vera “lotta” per la parità di genere non è fatta solo di parole ma è quella di chi per primo “si sporca” le mani”.